Meerdere Formule 1 coureurs klagen steen en been over rugpijn dit seizoen. Daar moet de FIA nu iets aan gaan doen zeggen onder andere Pierre Gasly en Toto Wolff.

We zagen dit weekeinde Lewis Hamilton al als een oude man uit zijn auto klimmen na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij had flink last van zijn rug na een paar dagen over het circuit van Baku stuiteren. En hij is niet de enige.

Zo heeft ook Ferrari rijder Carlos Sainz zo zijn bedenkingen en AlphaTauri coureur Pierre Gasly spreekt zich tegen Autosport.com uit.

Eén ding is zeker, het is niet gezond. Ik had fysio voor én na elke sessie omdat mijn ruggenwervels er onder lijden. Elke klap slaat op mijn ruggengraat. (…) We moeten voorkomen dat alle rijders op hun dertigste met een wandelstok lopen.

Pierre geeft aan dat het team de setup wilde aanpassen voor hem, maar, zo zegt hij, dat gaat ten koste van de snelheid. Als racer wil je de snelste setup die mogelijk is. Hij voegt daar aan toe dat hij niet denkt dat de FIA de coureurs in een positie wil brengen waar je moet gaan kiezen tussen je gezondheid en performance.

Lewis Hamilton

We hebben Hamilton al langer horen klagen over het stuiteren van zijn Mercedes en de rugpijn die dat oplevert. Na de race van dit weekeinde sprak hij zelfs uit dat hij door het stuiteren en trillen bang was om de controle over de auto te verliezen met deze snelheden. Door het trillen en stuiteren zie je ook nog eens weinig in je spiegels, dus voor de veiligheid is het ook niet ideaal.

Ook Toto Wolff, teambaas van Mercedes, maakt zich zorgen. Hij zegt tegen Auto Motor und Sport dat we op een punt zijn gekomen waar het niet meer alleen om de spieren gaat.

We hebben ontdekt dat krachten tot 6 g op de rijders inwerken. Het slaat op de ruggengraat, de heupen en dreunt in je hoofd.

Bodemvrijheid

Dit jaar liggen de auto’s dichter bij het asfalt. Dat pakt dus niet voor alle teams goed uit. Waar de problemen bij Red Bull coureurs Max Verstappen en Sergio Perez veel minder spelen, hebben Hamilton en Russel het zwaar te verduren. Als de FIA de bodemvrijheid bijvoorbeeld verplicht verhoogt schieten ze daar niks mee op. Dat gaat weer niet samen met de aerodynamica van de auto van Mercedes van dit jaar.

Wellicht ligt de oplossing in het toestaan van andere veersystemen en dempers. Want hoe serieus de FIA de problemen ook neemt, het verhogen van bijvoorbeeld de bodemvrijheid zal veel protest opleveren onder de Formule 1 teams. Dat kost meerdere punten qua downforce en dat wil natuurlijk niemand.

Benieuwd of dit issue dit jaar nog wordt opgelost of dat het volgend seizoen wordt. Voor Hamilton, Sainz en Gasly is het duimen dat ze tegen die tijd niet al met een stok moeten lopen.