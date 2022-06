Audi Quattro Turbo schuurvondst kan van jou zijn

Bijna 30 jaar heeft deze Audi Quattro Turbo uit 1982 vergeten in een schuur gestaan, maar nu kan ie van jou zijn.

Zo af en toe komen er bijzondere schuurvondsten voorbij die de hersenen prikkelen. Zo ook deze iets te lang gestalde rechts gestuurde Audi Quattro Turbo. Niet persé goed voor een auto als deze, maar voor de liefhebber wellicht een interessant object.

De auto is uit 1982, maar staat sinds 1994 in winterslaap in een Schotse garage. Dat is hem niet wel bekomen. Niet rijdend, flink roestend en dus een bak werk om weer de weg op te krijgen. Maar voor iemand met een Audi hart nog wel de moeite waard. De carrosserie is in redelijke staat en er staat slechts 93.476 kilometer op de teller.

Origineel?

Ja en nee. Originele, toen optionele, Fuchs licht metalen witte velgen. Maar ook een after market bodykit. Wel uit de tijd van de auto. Dus je zou het prima kunnen laten zitten. Als het er al niet af zo moeten voor de restauratie van de rest van de auto. Aan jou de keus of het er terug op komt of niet.

Het interieur is in betere staat. De Audi is geen honden of kippenhok geweest en het “zebra velours” interieur heeft alleen wat gebruikssporen. Er liggen zelfs nog een paar pakjes Marlboro in de auto, zonder enge plaatjes, want ook oud. Geen rookvrije auto dus. Wat wel ontbreekt is de radio.

2,2 Liter turbo

Onder de motorkap is de 2,2 liter geblazen vijfcilinder lijnmotor min of meer compleet. De nokkenasafdekking en de remklauwen krijg je er los bij. De motor doet het niet, dus ook daar is een klus te klaren.

Een echte klassieke schuurvondst dus. Met restauratie uitdaging. Te koop voor de liefhebber via deze online Car en Classic veiling.