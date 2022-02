DeLorean gaat dit jaar eindelijk een comeback maken

Een nieuwe DeLorean is tot op heden toekomstmuziek, maar in 2022 moet het dan toch gaan gebeuren.

Van de meeste filmklassiekers komt vroeg of laat een remake. Back to the Future is nog niet ten prooi gevallen hieraan, maar van de DeLorean komt wél een remake. Althans, dat is de bedoeling. Het projct is nog niet afgeblazen, want er is weer een nieuwe teaser de wereld ingeslingerd.

Begin vorig jaar deelde DeLorean Motor Company ook al een teaser, maar de rest van het jaar bleef het stil. Nu is er echter weer een teken van leven: DMC deelt opnieuw een teaser. Daarop is een DeLorean te zien die zijn onmiskenbare gullwing-deuren opent.

De vorige keer werd er nog niks toegezegd over een onthulling, maar deze keer durft DMC wel wat te beloven. Ze kondigen een première voor 2022 aan. Dit jaar moet het dus eindelijk gaan gebeuren, na een hele lange aanloop.

De nieuwe DeLorean is in ieder geval klaar voor de toekomst, want deze wordt volledig elektrisch. Op zich is dat niet zo’n gekke keuze, want het past wel bij een futuristisch ogende auto. En zo’n hoogtepunt was de motor van het origineel niet.

Het design was wél een hoogtepunt. Dat is ook nu weer in goede handen. DMC besteedt het ontwerpen van de auto namelijk uit een Italdesign. Een keuze die natuurlijk helemaal historisch verantwoord is, want het origineel was getekend door Giorgetto Giugiaro.

Het hele traject om DeLorean nieuw leven in te blazen lijkt nogal moeizaam te verlopen, maar laten we hopen dat er nu eindelijk schot in de zaak zit. En als het niet lukt om de auto in productie te krijgen, dan willen we op z’n minste het nieuwe ontwerp zien van Italdesign.

Foto: @dutchstylez