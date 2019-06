Formule 1: hoe zit het met de nieuwe regels?

Deze maand zou de bekendmaking komen. Helaas is de nieuwe realiteit anders.

De Formule 1 mag wel een tikkeltje spannender en diverse regels mogen van de fans ook wel anders. Wat dat betreft kijkt men halsreikend uit naar de nieuwe reglementen waar de Formule 1 samen met de FIA en betrokken partijen al een tijdje mee bezig zijn. In eerste instantie zou de presentatie voor de nieuwe regels van 2021 deze maand bekend worden gemaakt. Vandaag is duidelijk geworden dat de presentatie met een aantal maanden is uitgesteld.

Tot die conclusie kwam de F1 en betrokkenen vandaag. Er was al overleg in Canada en vandaag is de knoop doorgehakt in Parijs. De FIA, de F1-organisatie, team verantwoordelijken, technische directeuren, bandenleverancier Pirelli en de aanwezige coureurs Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg en Alexander Wurz hebben unaniem besloten de onthulling van het 2021 reglement uit te stellen naar oktober 2019.

De basis zou er wel zijn, maar de komende maanden willen de partijen gebruiken om de puntjes op de i te zetten. Dat stelt de F1 in een naar buiten gebrachte verklaring vanmorgen. Eén van de verwachte wijzigingen is een max. besteedbaar budget voor topteams. Dit moet vooral Mercedes minder dominant maken en het middenveld meer kansen geven op een eventuele podiumplaats.

While the FIA Formula 1 World Championship’s key stakeholders feel the core objectives outlined for the future set of regulations have been defined, in the interests of the sport it was agreed that the best outcome will be achieved by using the extra time for further refinement and additional consultation.