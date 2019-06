Officieel: jankende atmosferische 6.5-liter V12 naar Le Mans

Pak je kalender er maar bij. Geef je oren en ogen de kans dit bewust mee te maken.

Formule 1 met hybride V6-motoren, de opkomst van Formule E en veelal geblazen motoren in andere racecompetities. In vergelijking met vroegâh is er voor racefans van puur autogeluid weinig te genieten (oké, de 911 RSR klinkt wel gruwelijk). Daar komt verandering in! Geen geruchten of een vage speculatie. Gewoon een officiële mededeling dat het vanaf 2021 weer een feestje gaat worden op Le Mans.

Aston Martin heeft bekendgemaakt met de Valkyrie deel te nemen aan de 24 uur race. Eerder lieten de Britten al weten te spelen met het idee en nu is het nieuws daar. Vanaf 2021 maakt de Valkyrie deel uit van een nieuwe top categorie binnen de FIA World Endurance Championship (WEC). Deze categorie is exclusief weggelegd voor hypercars. Aston Martin neemt deel met twee Valkyries in deze klasse. De nieuwe categorie beleeft zijn debuut tijdens de 2021 24 Hours van Le Mans. Dat jaar is geen toeval. In 2021 is het precies 100 jaar geleden dat Aston Martin als merk voor het eerst deelnam aan de 24 uur van Le Mans.

De Valkyrie beschikt over een atmosferische 6.5-liter V12 van Cosworth. De hypercar is gebouwd met een carbon structuur en heeft aerodynamica geïnspireerd uit de Formule 1. Aston Martin heeft de Valkyrie ontwikkeld in samenwerking met Red Bull Racing. De laatste zin van Andy Palmer in onderstaande quote brengt toch nu al het kippenvel op je arm?