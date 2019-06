De Seat Tarraco is sneller en stoerder

Een klein beetje dan.

Sinds korte tijd is er enorm woud aan crossovers uit de Volkswagen Group. Zowel Audi, Skoda als Volkswagen hebben er in korte tijd een lading hoogpolige bij gekregen. Ook SEAT mocht meegenieten van deze SUV-renaissance van het Duitse concern.

Een van de gavere modellen is de Seat Tarraco. Het is de grootste crossover van het Spaanse merk. De 4,74 meter lange Tarraco is op de Alhambra de grootste auto die SEAT ooit gebouwd heeft. Net als die MPV kun je de Tarraco bestellen als heuse zevenzitter. Natuurlijk is de Tarraco niet zo ruim als een Alhambra, maar de Tarraco ziet er wel stoerder uit.

Voor wie het allemaal wel iets stoerder mag, is er goed nieuws. De eerste tuner heeft zich namelijk ontfermd over de enorme SEAT. Uiteraard is het JE Design. De tuner doet ook Audi en Skoda, maar is gespecialiseerd in SEAT en Cupra. Mocht het resultaat voor sommigen iets te subtiel zijn, wees niet bang. De grote baas van JE Design, Jochen Eckelt, heeft al aangegeven dat er meer upgrades voor de Tarraco bij komen.

Zo kun je kiezen voor een setje spaces, waardoor de wielen iets verder naar buiten komen te staan. Deze zijn leverbaar voor de 17-, 18-, 19- en 20-inch fabrieksvelgen. Uiteraard kun je ook velgen bij JE Design bestellen, zoals deze 20″ velgen, die origineel van de firma BBS lijken te komen. Verder is de rijhoogte verlaagd met 35 mm voor een sportievere stance en verbeterde rijgeigenschappen. De enige andere visuele verandering aan de Tarraco van JE Design is de beschermingstrip op de achterbumper.

Op motorisch gebied zijn er eveneens verbeteringen, zij het bescheiden. De 2.0 TDI en 2.0 TSI motor leveren in standaardafstelling 190 pk, maar beide leveren na een kuurt van JE Design precies 228 pk. De Tarraco is dus sneller, alhoewel JE Design nog niet wil of kan zeggen hoeveel sneller. Mocht dit niet voldoende zijn, kun je wachten op de Tarraco van Cupra. Waarschijnlijk dat JE daar zijn tanden ook in zal zetten.