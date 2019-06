Eindelijk, Formule 1 voert ‘budget cap’ in om kosten te drukken

Is het alles dat we hadden gehoopt?

Terwijl het circus der Formule 1 in Montreal, Canada, de eerste vrije trainingen afwerkt, heeft het Duitse Auto, Motor und Sport een opmerkelijk bericht gepubliceerd. Als we het blad moeten geloven, dan hebben de teams deze week een 240 pagina’s tellend document ontvangen, waarin de regels omtrent de financiĆ«n voor de toekomst worden uitgelicht.

Volgens het blad mogen de Formule 1-teams tussen 2021 en 2025 maximaal 175 miljoen dollar besteden. Hoewel dit absoluut een zogenaamde ‘budget cap‘ is, komt dit maximumbedrag niet in de buurt bij het cijfer waarop de meeste teams hadden gehoopt. De kleinere teams met minder geld hadden ingezet op een plafond van 130 miljoen dollar, in een poging het veld competitiever te maken. Zodoende kunnen we zeggen dat de ‘big spenders‘, zoals Mercedes, Ferrari en Red Bull, deze slag hebben gewonnen en hun dominantie waarschijnlijk door zullen kunnen zetten, tenzij ze het finaal verknallen.

In de praktijk zullen de kleine teams het nog lastiger krijgen. De budget cap van 175 miljoen dollar slaat naar verluidt namelijk niet op salarissen, kosten van motoren, reiskosten en marketing. In werkelijkheid zullen de ware kosten hierom eenvoudig uit kunnen komen op 250 miljoen dollar.

De Formule 1 wil er wel voor zorgen dat deze budget cap niet wordt overschreden. Hierom zullen de teams hun accountants allereerst moeten laten goedkeuren door de FIA. Op deze manier wil de FIA garanderen dat er niet wordt gesjoemeld. Het team dat de regels toch verbreekt en gepakt wordt, zal een flinke boete voor de kiezen krijgen. De teambaas zal ook verbannen worden van alle FIA-evenementen.