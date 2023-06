‘Formule 1 is een grap geworden’

De overheersing van Red Bull is enorm en daardoor is de Formule 1-competitie een grap geworden.

Mijn Nederlandse hart gaat tekeer als de Monegask met de naam Verstappen weer een overwinning boekt. Echter, het wordt wel een beetje eentonig en dat ziet IndyCar-coureur Will Power ook. Hij zegt dat hij niet onder de indruk is van de dominantie van Max Verstappen.

Formule 1-competitie is een grap

IndyCar is hét belangrijkste formuleracingkampioenschap in Amerika. En volgens de Amerikanen is het razend spannend. Altijd! Dat komt doordat alle coureurs (waaronder een Nederlander) met hetzelfde chassis rijden, hierdoor zit het veld dicht op elkaar.

In de F1 kan iedereen zijn eigen auto bouwen. Dat moeten ze dan wel binnen de reglementen doen en Red Bull doet dit momenteel het beste. En dat is bittere ellende, aldus de IndyCar-coureur Will Power. Hij is een veteraan en racet sinds 2005 op het hoogste niveau in The land of the Free. De beste man werd in 2014 en 2022 kampioen, hij weet dus het een en ander van de autosport.

Hij geeft zichzelf ook nog even een pluim, lezen we bij NBC Sports. Hij is namelijk van mening dat de races in Amerika superzwaar zijn en dat ze een geweldig veld hebben met coureurs. Zeker in vergelijking met de coureurs in de F1. Oké, heldere taal.

Hij vervolgt door te zeggen:

De Formule 1 is een grap als het gaat om competitie. Ze hebben geweldige coureurs en ik voel met ze mee dat ze niet dezelfde voldoening kunnen hebben zoals wij tijdens het racen ervaren.

Andere regels

Power (what’s in a name) heeft ook wat tips. De F1 zou namelijk profijt kunnen hebben als ze de regels overnemen uit de IndyCar-competitie. Dan zou het namelijk veel beter worden. En spannender. Want dan zou iedereen in een auto rijden die dezelfde prestaties heeft als een Red Bull op dit moment. Iedereen heeft dan dezelfde kans om te winnen en alles komt aan op je stuurkwaliteiten.

De regerend IndyCar-kampioen is wel reëel. Hij denkt dat dit nooit gaat gebeuren door de politiek in de F1. Jammer of niet?