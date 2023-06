Hoera, deel korting op brandstofaccijns blijft!

Ho, ho. Niet te vroeg juichen, want het kabinet overweegt maar een deel van de korting op brandstofaccijns in stand te houden.

Zo gaat het in de politiek. Kortingen worden afgebouwd, maar verhogingen blijven altijd (hallo kwartje van Kok). Maar goed, het lijkt erop dat het kabinet serieus nadenkt om een deel -natuurlijk niet alles- van de korting op brandstofaccijns te behouden lezen we in de Telegraaf.

Korting brandstofaccijns blijft

Staatssecretaris Van Rij van Financiën is hiervoor verantwoordelijk en is hevig aan het rekenen geslagen om de korting te kunnen blijven betalen. Deze korting is in het leven geroepen om de hoge energieprijzen voor autorijders te compenseren. Daar komt echter binnenkort een einde aan, hierdoor zullen de prijzen aan de pomp stijgen. En het is niet zo dat de peut nu goedkoop is!

1 juli is het zover en dan zal bijvoorbeeld een litertje benzine 14 cent duurder worden. In januari komt daar nog eens 10 cent bij. Dat is geen klein bier. De eerste stap in juli gaat sowieso door, die moeten we incasseren. Maar de staatssecretaris overweegt de tweede verhoging niet door te zetten.

Duur, duurder, duurst

Van Rij zit vooral in zijn maag met de verschillen in de grensstreek. Niet dat jij en ik gewoon veel geld moeten betalen voor een litertje brandstof. Welnee joh. Hij zegt tegen RTL Z het volgende:

We moeten heel goed kijken wat de gevolgen zijn in de grensstreek. Want je wil niet te ver uiteenlopen.

Dat is met name met ons buurtland België een dingetje. Daar is brandstof nu al aanzienlijk goedkoper. Als alle verhogingen doorgaan, dan zou het verschil in totaal een goede 35 cent per liter benzine zijn. Nederlanders kennende gaan we dan massaal tanken over de grens. En dat is nou niet de bedoeling, want ik me zo voorstellen dat er dan minder belastinginkomsten zijn.

Kosten

De bewindspersoon gaat het allemaal goed in de gaten houden en zal in het najaar met een besluit komen. Als de korting behouden blijft, dan kost dat wel aardig wat pegels. Schattingen zijn dat het honderden miljoenen euro’s kost. Dat slaat een flink gat in de begroting, dus ergens moet meer geld vandaan komen. Of er moet ergens minder geld heen.

Wellicht dat we binnenkort meer traffic vanuit Den Haag krijgen en dat de staatssecretaris deze blog leest. Wat zou jij voorstellen aan hem om op te bezuinigen? Laat het ons weten in de comments.

Foto: Rode Audi R8 bij een tankstation gespot door @vantoorphotography