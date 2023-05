Uitslag Indycar: Indianapolis 500 2023

Tikt Veekay even de Indianapolis 500 binnen na het goede voorbeeld van Verstappen?

De maand mei is een mooie voor de autosport-liefhebber. In Amerika bouwen ze de hele maand op naar de Indy 500. Vaak valt die op dezelfde dag als de Grand Prix van Monaco. De race en de nabeschouwing zijn koud afgelopen als de Amerikaanse klassieker van start gaat. Voor de winnaar staat een fles melk en eeuwige roem klaar. Arie weet er alles van, hij won ‘m twee keer. Maar we hopen natuurlijk dat we met Rinus Veekay een tweede Nederlandse winnaar krijgen.

De Nederlander start andermaal vanaf een mooie positie, dit keer de tweede plek. De vorige keren ging het echter telkens mis door crashes, pech en andere onverkwikkelijkheden. Vorig jaar lag Rinus er na 39 rondjes uit. Dat is vrij rap, want de coureurs moeten er 200 afleggen.

Start

Polesitter Palou neemt de leiding voor onze held Rinus. Na een paar rondjes gaat de Nederlander voor de leiding. Het zijn de gebruikelijke eerste beschietingen. Niemand wil per se de leiding heel lang hebben. Een beetje ethanol sparen in de draft, kan immers het verschil maken het eind.

Voor Graham Rahal is het meteen mis. De zoon van Bobby Rahal (ooit zelf winnaar en betrokken bij het Jaguar F1 team) had al een zeer matige kwalificatie. Sterker nog, hij lag in feite uit de race. Maar een ongeluk van Stefan Wilson zorgde ervoor dat er een zitje vrij kwam. Daarvoor is Rahal alsnog ingeschakeld. Maar voor de start weigert zijn auto dienst en verliest Graham meteen twee ronden.

Kablabber

Je weet dat ze gaan komen, je weet alleen niet hoe veel en wanneer. In ronde 92 is het echter Sting Ray Robb (zijn echte naam) die de muur in crasht. Een beetje en wijd naast Rahal en dat was het dan. De coureurs maken van de gele vlag gebruik om depit op te zoeken. Maar daar gaat het mis voor Veekay. Bij het wegrijden verliest Rinus de auto en tikt hij Alex Palou aan. De Spanjaard verliest veel tijd, maar Rinus krijgt hiervoor zelf ook gegarandeerd een straf.

Rinus op de grens van een ronde achterstand

Na zijn straf rijdt Rinus nog net binnen een rondje achterstand van de raceleider rond. Dat is cruciaal omdat je bij een neutralisatie ‘gewoon weer meedoet’. De regie pikt het allemaal niet erg lekker op, maar Rinus balanceert door pitstops op de grens van net wel een ronde achterstand en net niet een ronde achterstand.

Uiteindelijk heeft de Nederlander echter mazzel. Romain Grosjean crasht de muur in. Ericsson was in dit geval niet eens in de buurt, want hij leidt de race op dat moment. Hoe dan ook kan nu iedereen weer stoppen, inclusief Rinus. Hij zit daardoor weer in de juiste sequentie en kan de race vervolgen vanaf P19. Met nog bijna vijftig ronden te gaan, is alles opeens weer mogelijk.

Finish

Met nog 31 ronden te gaan komt Santino Ferrucci vanaf de leiding in de race de pit inrijden. De rebel die ooit met een MAGA-livery zijn steun voor Donald Trump kenbaar maakte en door de FIA uit de F2 werd getrapt omdat hij met zijn telefoon zat te pielen in zijn racewagen, alsmede expres zijn teammaat aanreed na de finish, bloeit mooi op in Amerika. De pitstop gaat echter niet helemaal geweldig. Een wiel rolt weg, wat normaal een straf oplevert. Nu ook, maar de straf is mild: een waarschuwing en een boete. Santino kan dus door met zijn in de kleuren van de Amerikaanse vlag gehulde auto.

De meeste kanshebber stoppen ook met zo’n 30 rondjes te gaan, maar sommigen gaan door. Daaronder ook Pato O’Ward, de McLaren-protegé die ook ooit nog wat F2 races gedaan heeft. Hij heeft dus wat nieuwere banden en mogelijk meer brandstof. Het ziet er goed uit voor de Mexicaan met de Schotse achternaam.

Big One

Maar dan komt de big one. Felix Rosenqvist, ooit tweede in het F3 kampioenschap waarin max Verstappen derde werd, gaat de muur in. Kyle Kirkwood kan hem niet ontwijken en gaat op de kop. Een wiel vliegt van de auto af, over de hekken heen en net niet in het publiek. In plaats daarvan wordt een geparkeerde auto geraakt. Racen in Amerika is ietsje gevaarlijker dan in Europa, zo blijkt weer. Uiteindelijk komt dan toch de rode vlag. Drie coureurs moeten nog pitten en dat betekent dat Veekay effectief op P9 rondrijdt. Het kan nog!!1!

Finish poging 2

De top-10 is als volgt. O’Ward leidt voor Ericsson (de winnaar van vorig jaar), Newgarden, voormalig F1 coureur en Indy 500 winnaar Rossi, rebel zonder doel Ferrucci, de van pole gestarte Palou, Connor Daly, veteraan en veelwinnaar Scott Dixon en dan Veekay voor Red Bulls oogappel Colton Herta. Een mooi gezelschap dus. Helaas tikken nu wel de ronden af. O’Ward gaat te traag en de herstart wordt een ronde afgeblazen.

Bij de herstart gaat Ericsson direct langs O’Ward, maar Newgarden pakt beiden buitenom voor de eerste bocht. Daarna komt de melee. O’Ward gaat bij een poging Ericsson in te halen van hero naar zero en ligt eruit. In het achterveld knalt McLaughlin op Pagenaud. Canepino wordt een machteloos slachtoffer en knalt tot overmaat van ramp stuurloos tegen het wrak van O’Ward aan.

Finish poging 3

Voor de herstart goed en wel onderweg is, gaat het achterin het veld alweer mis. De team eigenaar van Veekay’s team die zelf ook meedoet, ligt eruit. Er is een touché met Rahal, Lundgard en Pedersen. Een rode vlag zwaait, maar niet voordat Ericsson de leiding weer overgenomen heeft van Newgarden en Ferrucci naar P2 is gegaan. Wordt Ericsson de eerste man die twee Indy 500’s achter elkaar wint sinds Castroneves in 2001 en 2002?

Terwijl O’Ward dreigt dat Ericsson de volgende keer samen met hem de baan afvliegt, maakt de vrouw van Ericsson zich klaar voor de finish. Weer wachten, weer een rollende start…krijgen we nog een raceronde? In ieder geval wordt Newgarden nu weer gepromoot naar P2, voor Ferrucci. Veekay is helaas teruggevallen naar P9.

Finish poging 4

Newgarden pakt Ericsson in en wint ‘m. De tweevoudig kampioen heeft nu ook een Indy 500 te pakken. Veekay wordt tiende. Voor hem is het weer een race van ‘wat had kunnen zijn’. De straf voor de touché in de pit wierp hem ver terug, waarna hij dan toch weer knap terugkomt. Echter de ronden waren te snel op. Hoe dan ook is de vrouw van Ericsson de echte MVP. Waarvan akte.

Indy 500 2023: de volledige uitslag