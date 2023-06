Autoblog Foto van de Maand – Mei 2023

Van een Polestar tot een Audi 80: mooie foto’s maken kan met iedere auto. Dat zien we weer in deze editie van de Foto van de Maand.

Het voorjaar is eindelijk aangebroken. Dat betekent dat alle supercars, cabrio’s en klassiekers van stal gehaald kunnen worden en er zonnige plaatjes geschoten kunnen worden. Wij kiezen weer de mooiste uit, om de fotograaf te belonen met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

Om een vakkundig oordeel te velen krijgen we weer hulp van ons vaste jurylid Eric van Vuuren. Daarnaast mag @noortjeblokland deze maand plaatsnemen in de jury, omdat zij vorige maand de winnende foto maakte.

Er is weer genoeg diversiteit deze maand, want we beginnen met een Polestar. Deze is vastgelegd door @sparc op een interessante locatie: de landingsbaan van vliegbasis Soesterberg.

Noortje: “Dit moet een heel prettig shooten geweest zijn: alle ruimte van de wereld en een minimalistische auto met strakke lijnen. Oftewel: weinig reflecties en geen storende factoren in beeld. Erg clean! Bovendien vind ik de relatief lichte nabewerking heel passend voor een Polestar.”

Eric: “Deze foto lijkt regelrecht uit een commercial of iets dergelijks te komen… De lange airstrip, de opkomende zon, de minimalistische Zweed die mooi gekadreerd is. Toegegeven, het is misschien niet super spannend, maar creatief vind ik hem wel. Ook de keuze voor een lagere sluitertijd draagt bij aan het gehele sfeertje en zorgt voor een dynamisch beeld.”

Machiel: “Polestar is een merk dat minimalisme heel consequent doorvoert in al hun uitingen en dat heeft @sparc goed begrepen. Dit is namelijk een hele cleane compositie. Misschien een beetje té clean naar mijn smaak, maar het past wel perfect bij de auto. De timing van de shoot is ook goed, met fraai licht.”

Dit lijkt een geplande shoot, maar niets is minder waar. @Row1 was op deze locatie eigenlijk twee andere auto’s aan het shooten, toen deze V12 Speedster uit het niets opdook. Gelukkig was de eigenaar niet te beroerd om zijn auto ook even te laten poseren voor de camera.

Eric: “Onze vaste bijdrager Row1 is weer van de partij en heeft deze keer (spontaan) wel iets heel bijzonders voor z’n lens gekregen! Wow! Heerlijk hoe zoiets kan ontstaan en Row1 maakt perfect van de gelegenheid gebruik om deze bijzondere Britse supercar te fotograferen. Fijn dat hij er wederom voor heeft gezorgd dat de auto niet volledig in het midden van het frame staat, maar juist mooi verdeeld in combinatie met de backdrop. Gelukkig heeft hij ook de saturatie van het groene gras erachter wat eruit getrokken, waardoor die knallende rode kleur nog meer de aandacht krijgt.”

Machiel: “De V12 Speedster is geïnspireerd op klassieke raceauto’s en de locatie past daar wat mij betreft heel goed bij (ook al was het niet gepland). De nabewerking met de warme tinten draagt ook bij aan een vintage sfeertje, wat erg goed uitpakt. Niet alleen Rowan, maar ook de eigenaar heeft het getroffen met deze toevallige ontmoeting!”

Noortje: “Zo’n exclusieve lakkleur spat van je scherm af, mede door de mooie colorgrading achteraf! De compositie had – zeker in combinatie met de indrukwekkende brug op de achtergrond – wellicht iets spannender gekund, echter: voor een snel snapshot is dit zeker geen verkeerde foto.”

Van een EV en een moderne supercar gaan we naar een klassieke Audi, het trotse bezit van @archiebald. Dit fraaie rolling shot is door de jury unaniem uitgeroepen tot de winnaar.

Machiel: “Auto’s uit de jaren ’60 en ’70 hebben een bepaalde charme die moderne auto’s missen. Dat blijkt weer eens uit deze foto. De sfeer spat er vanaf met het warme kleurenpallet en de laagstaande zon die door de bomen schijnt. Er zit ook precies genoeg beweging in. Niet te weinig, maar ook niet teveel, want dat zou weer niet bij de auto passen. Kortom: een winnaar!”

Eric: “Dat het niet uitmaakt wat je fotografeert is deze maand wel duidelijk. Een Audi 80 die er vandoor gaat met de winst op een Aston Martin V12 Speedster? Een groter contrast kan ik mij bijna niet voorstellen. Een heerlijke subtiele car-2-car opname van deze aangepaste Duitser met een laagstaand zonnetje zorgen voor zo’n sfeervol beeld waarbij ik zelf gelijk weer zin krijg om een rondje te gaan sturen. Geen heftige nabewerking of moeilijke kadrering, simpliciteit blijft retesterk.”

Noortje: “Prachtige, herfstachtige kleuren, de ‘leading lines’ die je als toeschouwer als het ware meenemen in de foto en een fraaie balans van licht en donker. Ook heel fijn dat de Audi niet precies in het midden van het beeld staat/rijdt, dit maakt de compositie wat spannender. De Audi is ondanks het tegenlicht en schaduw nog relatief goed te zien, knap staaltje nabewerking. Al met al een zeer sfeervolle en fijne foto om naar te kijken!”

UPDATE: Er is een klein misverstand opgehelderd door @archiebald: hoewel de auto van hem is en hij zelf ook fotograaf is, was deze specifieke foto uit de serie gemaakt door @byjacquelinephotography. De credits en de waardebon gaat dus naar Jacqueline!

Wil je ook kans maken op de titel Foto van de Maand én een cadeaubon ter waarde van €100? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!