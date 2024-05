Vanaf 2030 moeten de motoren van de Formule 1 weer meer gaan brullen!

Formule 1 baas Stefano Domenicali is een man naar ons hart. Hij is namelijk voor meer geluid uit de nieuwe motoren van de koningsklasse vanaf 2030. De Formule 1 motoren moeten weer gaan brullen!

Domenicali wil alvast gaan nadenken over de lange termijn. Voor 2026 zijn alle reglementen al vastgelegd, maar hij wil alvast vooruit kijken. Waarschijnlijk wil hij voorkomen dat de F1 helemaal elektrisch wordt.

Duurzame brandstof

Vanaf 2026 is het namelijk de bedoeling dat de Formule 1 motoren voor 50 procent aangedreven gaan worden door duurzame brandstof. Als dat een succes wordt, dan zou het volgens de F1 baas een optie moeten zijn om niet langer meer te investeren in elektrische Formule 1 motoren. Zo zegt hij onder andere tegen Autosport.com.

Hij doet aan een stevig stukje wensdenken door te zeggen dat er tegen die tijd (lees 2030) wellicht betere mogelijkheden zijn dan de huidige hybride-technologie. Dat de huidige hybride motoren, die in 2014 in de raceklasse werden geïntroduceerd, niet zo iconisch klinken als de motoren van weleer is kennelijk een doorn in het oog voor de beste man.

Dus, als er nieuwe motoren komen in 2030, dan zijn die wat de Italiaan betreft niet elektrisch en moet bij de ontwikkeling van de nieuwe krachtbronnen extra veel aandacht besteed worden aan het geluid. Het spektakel en het brullen moet terug!

Harder en spectaculairder

Een ander nadeel van de huidige motoren is dat ze zwaar zijn. De coureurs willen graag lichtere krachtbronnen. De oude V8 en V10 motoren waren lichter en klonken dus een stuk dikker volgens de beste man.

Het aantal decibel dat de Formule 1 motoren produceert moet dus gewoon omhoog. Dat vindt niet alleen Domenicali, maar volgens hem de fans ook. We kunnen ons daar alleen maar bij aansluiten natuurlijk. Laat maar komen die nieuwe brullende Formule 1 motoren!