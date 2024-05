Mercedes-Benz C-Klasse (W205) 2014-2021 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mercedes-Benz C-Klasse (W205) 2014-2021.

Ooit, lang geleden, had Mercedes een duidelijk en overzichtelijk gamma. Je had een dikke Mercedes (E-segment), de E-Klasse, een topklasse met de S-Klasse, een terreinwagen; de Geländewagen en een sportieve roadster die de de SL heette. In 1982 kwam daar een D-segment auto bij, de 190. Al die nummers werden met elke uitbreiding ingewikkelder en dus moest het anders. De letters moesten verhuizen naar het begin van de naam. Dus E300.

De opvolger van de Mercedes-Benz 190 werd in 1993 de C-Klasse. De cijfers moesten dan wel nog altijd corresponderen met de motorinhoud. Dus de C200 was een C-Klasse met een 2.0 liter motor onder de kap. Mooi was die tijd.

Wij rijden vandaag voor dit occasion aankoopadvies met wat alweer de vierde generatie van de C-Klasse is. Hij kwam op de markt in 2014 en wat meteen opviel is dat het design weer een stuk ronder en wulpser was dan de derde generatie. Lekker veel chroom, dus opvallen maar met je C! Tegelijkertijd was de auto 100 kilo afgevallen ten opzichte van zijn voorganger. Altijd goed, minder gewicht.

In 2018 was het tijd voor een kleine facelift. Redelijk subtiel gehouden. Meest in het oog springend zijn de LED koplampen en achterlichten. Hij heeft nieuwe bumpers en een nieuwe grille. Onderhuids kreeg de auto een volledig nieuwe elektrische architectuur, maar geen MBUX-infotainment.

Qua motoren is er zoals we gewend zijn bij Mercedes een enorme diversiteit beschikbaar. Vergeet maar wel dat die getallen voor motorinhoud staan, want daar is inmiddels weinig logica meer in te vinden. Hij is er als benzine, mild hybrid, diesel, plug-in hybride benzine en plug-in hybride diesel, het is allemaal te vinden in deze generatie C-Klasse.

Benzinemotoren beginnen met een beschaafde 129 pk 1.6 turbo en dat loopt dan helemaal door tot de C63 S AMG met een 4.0 liter V8 met 510 pk. Dieselen kan ook gewoon alle jaren en dat varieert van een 1.6 diesel met 116 pk tot en met een 2.0 liter plug-in hybride diesel met 306 pk. Voor ieder wat wils dus.

We duiken vandaag in de ervaringen van berijders van de vierde generatie Mercedes-Benz C-Klasse of ook wel W205 en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Mercedes-Benz C-klasse (W205) 2014-2021 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een Mercedes-Benz C-Klasse (W205) 2014-2021 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst Mercedes-Benz C-Klasse (W205) 2014-2021 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Even goed om mee te beginnen. De vierde generatie C-Klasse is er als sedan, estate, coupé en cabriolet. Veel te kiezen dus. Om de afstand met de CLA te vergroten is de vierde generatie C-Klasse fysiek gegroeid. Hij is langer, breder en ruimer. De styling is in lijn met de E en de S-Klasse. De drie lijken erg veel op elkaar. Aan de voorzijde kun je ze eenvoudig uit elkaar halen: de C-Klasse heeft één LED-strip in de koplampen, de E-Klasse heeft er twee en de S-Klasse heeft er drie.

Even goed om in de gaten te houden. De bagageruimte van de plug-in hybrides is kleiner, in verband met het batterijpakket. Ook de brandstoftank is overigens kleiner, want ook daar moest ruimte gewonnen worden.

Als we verder kijken naar het interieur. Voor de facelift kijk je uit op een analoge klokkenwinkel, na de facelift is het instrumentarium digitaal geworden. Ook het scherm van het infotainment systeem is gegroeid.

We lezen wat klachten over overmatig windgeruis langs de voorste zijruiten die overlast geven als je in de auto zit. Daar bestaat een modificatie voor. Overigens is akoestisch dubbel glas ook leverbaar op deze generatie en dan is het interieur natuurlijk op zijn allerstilst.

Onderstel

Het onderstel is zoals het hoort lekker comfortabel. De auto staat op het Modular Rear Architecture-platform. Onafhankelijke voorwielophanging, onafhankelijke multi-link achterwielophanging. Alles gericht op comfort. Luister goed naar eventuele bijgeluiden in de voorwielophanging, we komen daar nog wel wat problemen online tegen. Ook ongelijkmatige slijtage bij de breedste bandenmaten kunnen duiden op problemen.

Overigens komen we ook klachten tegen over bijgeluiden uit de voortrein en kreunende besturing in het algemeen. Ook piepende remmen worden gemeld. Dit hoeft niet persé op problemen te duiden, maar het is wel ergerlijk.

Hij is verkrijgbaar met luchtvering. Die gaat helaas nog wel eens stuk. Zeker als de auto langdurig heeft stil gestaan. De luchtvering zakt dat in en komt na het starten van de motor niet meer op de normale rijhoogte. Het relais is dan vast te komen zitten in de “uit” stand en de compressor slaat niet aan. Zit het relais vast in de “aan” stand dan kan de compressor juist overbelast worden en doorbranden. Het relais vervangen is goedkoop en snel. De compressor vervangen is complex en duur. De compressor zit links voorin, en daar kun je niet makkelijk bij als de vering in standje laag staat.

Onder de AMG-versies zit een adaptief AMG-sportonderstel, een sportremsysteem en een snelheidsafhankelijke variabele besturing. Bij de C63(S) gaat nog wel een het sperdifferentieel op de achteras stuk. Meestal weet de berijder best hoe dat komt.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. Handmatig schakelen kan alleen in de instapviercilinders. Daar zit een zes versnellingen tellende handbak in. Verder vinden we een zeventraps 7G-Tronic Plus (tot 2018) of een negentraps 9G-Tronic automaat (na de facelift in 2018) in de C-Klasse. De C63 (S) AMG heeft een AMG Speedshift MCT-transmissie met zeven of negen versnellingen en een meervoudige plaatkoppeling in plaats van een koppelomvormer.

Let bij het proefrijden in je Mercedes-Benz C-Klasse occasion goed op of de automaten goed schakelen. De bedoeling is dat ze hun werk onmerkbaar doen. Hapert of schokt de automaat dan kan er vervuilde olie in de automaat zitten of kunnen er andere technische problemen zijn. Zorg dat die voor aankoop opgelost zijn, want problemen met de automaat lopen altijd in de papieren. Ben je niet zeker van dat alles voor aankoop goed komt, kijk dan even verder.

Heel veel automaten dus. Klein dingetje: wil de hendel van die automaat niet uit de P-stand gaan, dan zit er een foutmelding in de schakelmodule. Die foutmelding moet er worden uitgehaald, dat kun je alleen als je een laptop aan de auto hangt.

De C-Klasse is standaard een achterwiel aangedreven auto, maar is er ook met 4Matic vierwielaandrijving.

Elektronica

In de afstandsbediening zit een batterij. Als die batterij leeg is zal de motor ook niet reageren op de startknop. Gelukkig is deze uitneembaar en kun je de auto dan gewoon starten met de sleutel. Wel even de batterijen vervangen natuurlijk.

We komen ook problemen met de accu van de auto tegen. We hebben het dan over de 12 volt accu, niet de batterijpakketten van de plug-in hybrides. Op deze 12 volt accu zit een weerstand en die wil nog wel eens problemen geven. De motor start dan niet. Met een starthulp krijg je de auto wel aan de gang, maar de weerstand zal moeten worden vervangen.

Het start / stopsysteem wil nog weleens bokken. Dit komt omdat de diodes van het systeem dan kapot zijn gegaan. Meestal is de oorzaak daarvan een bijna lege batterij.

Overigens komen we nog wel wat meer startproblemen in combinatie met de elektronica tegen. Een harde reset van de accu wil dan nog wel eens de oplossing zijn.

Bij de plug-in hybrides wil de laadstekker nog wel eens vast blijven zitten. Hier is een nood ontgrendeling voor aanwezig, maar onhandig is het wel. Check daarvoor het onderhoudsboekje.

Motoren

Motorisch dan. Laten we beginnen bij de benzinemotoren. Die hebben een elektrisch bekrachtigde waterpomp. Als die niet goed wordt aangestuurd kan de motor te heet worden. Geen goede zaak natuurlijk en je wordt ook wel op het dashboard gewaarschuwd. Meteen stoppen dan. Komt dit vaker voor dan moet de waterpomp worden vervangen.

Als de benzinemotor van je Mercedes-Benz C-Klasse occasion onregelmatig loopt of zelfs helemaal afslaat kan dat duiden op een probleem met de nokkenasafstelling. Er zit een sensor in die de actuator bedient. Als die sensor zijn werk niet goed doet wordt die actuator niet bediend en de nokkenassen niet versteld. Dan moet er een nieuwe sensor in.

Bij de vier en zescilinder benzinemotoren en de 2.1 diesel komen we slijtage aan de distributieketting tegen. Het lijkt zich te beperken tot de aller vroegste exemplaren, maar ben dus bij de proefrit alert op slepende geluiden in de distributie.

Verder komen we bij de benzinemotoren defecte thermostaten en lekkende brandstofslangen tegen. Bij dieselmotoren blijken de spanningsomvormers juist weer kwetsbaar. Een auto als de C-Klasse heeft op tijd het juiste onderhoud nodig en dan heb je minder kans op dit soort problemen. Kijk of er een sluitende onderhoudshistorie bij de auto zit en wees hier vooral alert op bij een importauto. Die zijn er ook nogal wat in het aanbod namelijk.

Onder de C-Klasse is de dieselmotor nog populair, zeker als de vorige eigenaar een kilometervreter was. Krijg je een waarschuwing dat de AdBlue moet worden bijgevuld? Niet negeren, maar bijvullen. Klusje van niks, maar laat je het na dan weigert de auto om te starten. Als het tankje helemaal leeg is moet je naar de garage om de software te resetten. Geen zwak punt van de auto, maar van de bestuurder.

Bij hoge kilometerstanden (150-200 d) worden bij de viercilinder diesels af en toe wat problemen gemeld. Het gaat om overmatige slijtage van de tuimelaars. Symptoom is ruw draaiende motor en rare geluiden uit het luchtinlaatsysteem.

Let even op bij de plug-in hybrides. Vooral de allereerste exemplaren melden veel problemen met vocht in de contactdoos van de auto. De origineel bijgeleverde laadkabel bleek niet goed waterdicht aan te sluiten. Al die laadkabels zijn vervangen in een recall, maar goed is om wel even kritisch in de aansluiting te kijken of je daar geen tekenen van waterschade in ziet. We lezen verhalen van gebruikers die water en algen in de aansluiting hadden staan. De laadregelaar is overigens ook kwetsbaar. Als de auto tijdens het rijden aangeeft dat hij denkt dat de laadkabel is aangesloten is dit waarschijnlijk de oorzaak. De auto zal je dwingen om te stoppen onderweg.

Overigens altijd verstandig om bij een plug-in hybride occasion tijdens de proefrit te testen of de laadklep en laadaansluiting soepel werkt en of alle laadkabels aanwezig zijn.

Nog even een algemene waarschuwing. Een Mercedes-Benz C-Klasse occasion is niet altijd een origineel Nederlandse auto. Je vindt ook veel bijvoorbeeld Duitse import. Check of de kilometerstand aantoonbaar correct is als de auto uit het buitenland komt. Er wordt flink mee geknoeid. Ook fijn is als de onderhoudshistorie er bij wordt geleverd.

Benzine

C160 1.6 turbo 129 pk (2015 – 2019)

C180 1.6 turbo 156 pk

C200 2.0 turbo 184 pk (tot 2018)

C200 1.5 turbo Mild Hybrid 197 pk (vanaf 2018)

C250 2.0 turbo 211 pk (tot 2018)

C300 2.0 turbo 245 pk (tot 2018)

C300 2.0 turbo 258 pk (vanaf 2018)

C300e 2.0 turbo Plug-in hybride 320 pk (vanaf 2019)

C350e 2.0 turbo plug-in hybride 279 pk (tot 2018)

C400 3.0 V6 twin-turbo 333 pk

C450 AMG 3.0 V6 twin-turbo 367 pk (vanaf 2016)

C43 AMG 3.0 V6 twin-turbo 367 pk (vanaf 2016)

C63 AMG 4.0 V8 twin-turbo 476 pk (vanaf 2016)

C63 S AMG 4.0 V8 twin-turbo 510 pk (vanaf 2016)

Diesel

C180 D 1.6 turbo 116 pk (tot 2018)

C180 D 1.6 turbo 122 pk (vanaf 2018)

C200 D 1.6 turbo 136 pk (tot 2018)

C200 D 2.0 turbo 150 pk (vanaf 2018)

C220 D 2.1 twin-turbo 170 pk (tot 2018)

C220 D 2.0 turbo 194 pk (vanaf 2018)

C250 D 2.1 twin-turbo 204 pk (tot 2018)

C300 D 2.0 turbo 245 pk (vanaf 2019)

C300 H 2.1 twin-turbo hybride 231 pk (tot 2018)

C300 DE 2.0 turbo plug-in hybride 306 pk (vanaf 2019)

