Officieel: Aston Martin en Honda gaan samenwerken vanaf 2026

De kogel is eindelijk door de kerk. Honda gaat motoren leveren aan het Formule 1 team van Aston Martin vanaf 2026.

In 2018 begon Honda met het leveren van aandrijflijnen aan Toro Rosso, dat heet nu Scuderia Alpha Tauri. Red Bull, als eigenaar van dat team, was daar zo tevreden over dat al het jaar erna de autofabrikant motoren mocht leveren aan Red Bull Racing.

In 2021 was daar hét moment: Max Verstappen werd wereldkampioen met Red Bull. En toen…toen beëindigde Honda de samenwerking. Nou ja, een soort van. Vanaf 2022 begon Honda Red Bull technisch te ondersteunen. Toch blijft het kriebelen en willen de Japanners eigenlijk weer echt een rol spelen in de Formule 1.

Aston Martin en Honda gaan samenwerken vanaf 2026

En dat gaan ze dan ook doen! Honda zal in 2026 terugkeren als leverancier van de aandrijflijn, alleen niet bij Red Bull. Aston Martin Aramco Cognizant Formule One Team en Honda hebben een overeenkomst bereikt om samen te gaan werken vanaf 2026, wanneer veel regels veranderen. Dat is blijkbaar een goed moment voor Honda om in te stappen. De F1 auto’s zullen dan namelijk aanzienlijk meer elektrisch vermogen verbruiken dan nu en zullen volledig op synthetische brandstof rijden. Er is goede hoop dat de hybride aandrijflijnen meer dan 1.000 pk hebben en (hopelijk) wat meer geluid zullen produceren. Aston Martin neemt dus afscheid van Mercedes en kiest voor een andere leverancier voor hun motoren.

Group CEO van Aston Martin Performance Technologies Martin Whitmarsh zegt over het besluit: “Onze toekomstige samenwerking met Honda is een van de laatste puzzelstukjes die op hun plaats vallen voor de ambitieuze plannen van Aston Martin in de Formule 1.”

Doel

Honda is op de duurzame weg. En daarom willen ze meedoen in de F1, omdat ze denken daar een steentje aan bij te kunnen dragen. De Global CEO van Honda Toshihiro Mibe zegt dat ze de technologieën en knowhow die met deze nieuwe uitdaging worden opgedaan, mogelijk direct kunnen toepassen op hun toekomstige elektrische voertuigen voor massaproductie, zoals een elektrisch sportmodel.

Leuk en aardig natuurlijk, maar het ultieme doel is natuurlijk de titel veroveren. Daarom hebben ze ook besloten samen te werken, omdat ze er vertrouwen in hebben dat Aston Martin Honda een combo is dat een wereldkampioen kan opleveren. De vraag is of dat de huidige coureur Fernando Alonso is. Hij is al wat op leeftijd en heeft niet echt goede ervaring met Honda.