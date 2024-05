Oproep aan nieuw kabinet: duidelijkheid voor jaren!

De Bovag vraagt, nee smeekt, nee eist, duidelijkheid en bestendig beleid voor de komende jaren… please?

Niets zo veranderlijk als de vaderlandse politiek. We mogen 120 rijden, nee 130, oh nee toch 100 en nu gaan we wellicht weer naar 130. We moeten allemaal een bijna gratis Mitsubishi Outlander PHEV gaat rijden, EV’s stimuleren of toch niet meer.

De Bovag ziet met het nieuwe extreem radicaal rechtse extraparlementaire kabinet de bui al weer hangen. Nou was de periode Rutte al niet echt een periode van bestendig en consistent beleid, maar met dit hoofdlijnenakkoord en experimenteel kabinet vreest de Bovag het ergste.

Kabinet Plasterk I gaat allerlei leuks invoeren en terugdraaien en als er dan weer gewoon een extreem radicaal links meerderheidskabinet komt onder leiding van Timmerfrans of Klaver (of god verhoede Jan Paternotte) dan wordt weer alles anders. Maar vragen kan altijd natuurlijk.

Bovag: DUIDELIJKHEID PLEASE!

Daarom dus vandaag de oproep van de Bovag om nu eens te zorgen voor duidelijkheid op de lange termijn. Dan kunnen de Bovag leden weer gewoon auto’s verkopen en EV-rijders blijven profiteren van korting op de motorrijtuigenbelasting.

Bovag is constructief en feliciteert de vier onderhandelaars dat ze deze fase hebben overleefd en een akkoord op tafel ligt. De brancheorganisatie is blij met het voornemen van de nieuwe ministersploeg om de mobiliteit betaalbaar te houden, te blijven investeren in infrastructuur en om de gewichtscorrectie voor EV’s voor de MRB te behouden.

Wensenlijstje

Verder levert de Bovag ook meteen even een wensenlijstje in. Graag ook een gewichtscorrectie voor plug-in hybrides en schaf die subsidiepot voor elektrische auto’s nu niet af, want dan raken de leden die auto’s aan de straatstenen niet meer kwijt. Gratis geld is altijd goed.

Bestendigheid in beleid

De oproep van de Bovag om duidelijkheid, bestendig en meerjarig beleid leest vervolgens wel een beetje als een wanhopige oproep van de brancheorganisatie. Als een kabinet voortvarend aan de slag gaat, van alles invoert maar ook staand beleid weer afschaft, is er geen sprake van een betrouwbare overheid.

De Bovag vraagt, smeekt bijna, om eindelijk eens beleid uit te stippelen waar burgers en ondernemers op kunnen rekenen en naar kunnen handelen.

Sympathieke oproep, maar als we de “experts” moeten geloven haalt dit experimentele kabinet de kerst niet eens, want Greet twittert teveel en Pieter kan geen keuzes maken. Dan komt er weer een demissionaire periode en een nieuw kabinet die ook weer zijn eigen plannetjes wil gaan doorvoeren. Maar goed, +1 voor de poging!

Je eigen mening vormen? Hier vind je de belangrijkste punten uit het akkoord op ons interessegebied en hier vind je het gehele hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, NSC en de VVD.