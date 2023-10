Verrassend: FIA-baas wil mínder Formule 1-races

‘Willen jullie meer of minder races?’

Als Formule 1-fan kom je tegenwoordig wel aan je trekken, in ieder geval als het gaat om het aantal races. Nog nooit eerder kon je 24 keer op een jaar inschakelen voor een F1-race. Harstikke mooi natuurlijk. Alleen jammer dat het kampioenschap al beslist is, terwijl er nog vijf races te gaan zijn.

Nu organiseert de Formule 1 natuurlijk niet zoveel races omdat ze de fans dat zo graag gunnen. Dat is uiteraard gewoon een ordinaire geldkwestie. Daarom is het opmerkelijk dat FIA-baas Ben Sulayem nu zegt dat hij juist mínder races wil.

We moeten de woorden van Ben Sulayem natuurlijk wel even in de juiste context plaatsen. Hij heeft het tegenover Reuters over de toetreding van nieuwe F1-teams. Dit naar aanleiding van het team van Andretti, dat groen licht heeft gekregen van de FIA.

Door de huidige F1-teams wordt Andretti niet met open armen ontvangen, want meer teams betekent minder geld per team. Volgens Ben Sulayem is het echter een goede zaak dat er meer teams komen. Sterker nog: als het aan hem ligt komen er twaalf F1-teams.

Volgens de FIA-baas zijn er niet te veel teams, maar teveel races. Hij pleit daarom voor “meer teams en minder races”. Dat zijn toch uitspraken waar niet iedereen in de F1-wereld achter zal staan, want meer teams en minder races betekent simpelweg minder geld. En daar draait het natuurlijk allemaal om in de Formule 1.

De mening van Ben Sulayem is dus duidelijk, maar wat zeggen jullie? Laat het maar weten in de reacties: meer of minder races?

Via: Reuters