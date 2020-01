Ford pompt miljoenen in Valencia om hybrides te bouwen

Het bouwen van hybrides kost blijkbaar klauwen met geld.





Hybrides… Niet volledig benzine, niet volledig elektrisch. Het is de auto voor de persoon die niet kan kiezen, zo lijkt het wel. Het is ook maar de vraag hoe lang hybrides nog blijven bestaan. De enige voordelen van hybride auto’s zijn op het gebied van duurzaamheid, ze stoten immers minder emissiegassen uit dan die vieze (maar oh zo heerlijke) benzine vierwielers. Ze zijn echter niet zo groen als EV’s, maar op dit moment vaak wel flink goedkoper. En je kan tanken waar je maar wil. Maar wat deze scribent vermoedt, is dat het slechts een kwestie van tijd is voor de EV in alle opzichten beter is dan hybrides en al die PHEV’s slechts een bladzijde in de geschiedenisboeken zijn.

Ford denkt daar echter anders over. Of beter gezegd, Ford heeft vrij weinig keuze. Vanwege Europese wetgeving moeten die emissies natuurlijk omlaag, de makkelijkste manier om dat snel te doen is met hybrides. Daarom willen de Amerikanen dit jaar veertien geĆ«lektrificeerde modellen in Europa introduceren, naast de Ford Mondeo Hybrid (welke door Ford sinds kort ook als ST-Line wordt geleverd) die het al verkoopt. Om dat te kunnen doen, pompt de fabrikant maar liefst 42 miljoen euro in de Ford-fabriek in Valencia, waar onder meer die hybride Mondeo wordt gebouwd. Okay, die 42 miljoen is daar dikgedrukt en alles, maar eigenlijk valt het best mee. Sinds 2011 hebben ze namelijk al drie miljard euro in die fabriek geĆÆnvesteerd, dus wat dat betreft is 42 miljoen maar een klein aandeel. Is Ford misschien toch wat terughoudend?

Die miljoenen euro’s gaan niet alleen naar die knappe sedan; van de Kuga gaan ze ook hybridemodellen uitbrengen. Een plug-in, een mild-hybrid diesel en een reguliere hybride. Dat wisten we al, maar dit nog niet: de S-Max en Galaxy krijgen ook hybride-uitvoeringen, die eveneens in Valencia gebouwd gaan worden. Voor Nederlanders is dat echter niet zo interessant, die twee auto’s worden hier namelijk niet meer verkocht.

Met de 42 miljoen euro gaat Ford twee productielijnen opzetten om accupakketten te kunnen maken. Wat wel zo handig is voor de halve EV’s. De assemblage van deze accu’s moet deze september van start gaan.