ePrix van Santiago: tijden en wat je moet weten

Het is nog even wachten voordat het Formule 1 circus weer van start gaat. Gelukkig is het Formule E seizoen alweer begonnen. Ook in 2020 zullen we meer aandacht besteden aan deze relatief nieuwe klasse. De redenen zijn eenvoudig: er doen telkens meer grote fabrikanten mee. Ook de coureurs zijn inmiddels bekende namen. Dit heeft als resultaat dat het niveau hoger komt te liggen.

Santiago, Chili

En een hoger niveau kan maar een ding betekenen: een interessantere sport. Afgelopen races in Riyad waren zeker de moeite waard. Het is duidelijk minder snel dan Formule 1, maar er is wel meer actie. De auto’s rijden dichter bij elkaar en er zijn meer inhaalmogelijkheden. Dit weekend wordt de ePrix van Chili gereden in Santiago.

Parque O’Higgins Circuit

Santiago is de hoofdstad van Chili. De race wordt verreden op het circtui ‘Parque O’Higgins’. Deze baan is 2.348 meter lang en kent 14 bochten. Het is weliswaar een stratencircuit, maar ze hebben er absoluut hun best op gedaan om er wat van te maken. Het eerste gedeelte is behoorlijk technisch en langzaam. Daarna volgt er een enorm lange bochtje die zeer ‘Hockenheim’-esque aandoet. Ook de chicane doet erg denken aan de snelle stukken van het klassieke Hockenheim. Het laatste gedeelte kent een paar 180 graden bochten en rechte stukken waar vol geaccelereerd kan worden. Kortom, een baan die vorige race garant stond voor spektakel.

Wat is het ronderecord op Parque Higgins?

Dat staat op naam van Daniel Abt. Hij reed een tijd van 1:12.263 in een Audi Sport Abt Schaeffler in 2019.

Wie won vorig jaar de ePrix van Chili?

Sam Bird in een auto van Envision Virgin Racing

Wanneer is de kwalificatie van de ePrix van Santiago?

Zaterdag 18 januari, van 15:00 tot 16:00

Wanneer is de race van de ePrix van Santiago?

Zaterdag 18 januari, van 20:00 tot 21:00

Waar kan ik de ePrix van Santiago bekijken?

De race wordt live uitgezonden op Eurosport. Uiteraard zullen wij er ook verslag van doen.