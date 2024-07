Formule 1 ziet niets in aanpassing puntensysteem

Een revolutie van het puntensysteem in de Formule 1 gaat niet gebeuren.

Geregeld vinden er aanpassingen plaats in het wedstrijdelement van de Formule 1. De ene aanpassing pakt beter uit dan de andere. Wat voor een flinke verandering zou kunnen zorgen is het aanpassen van het puntensysteem zoals je de Formule 1 nu kent.

Formule 1 puntensysteem

Nu is het zo dat coureurs van P1 tot en met P10 punten toegekend krijgen. Iedereen vanaf P11 kan fluiten naar punten. Een wijziging van dit systeem kwam ter sprake om ook punten uit te keren aan coureurs die na de tiende plaats finishen. Dat gaat nu toch niet gebeuren.

Dat is gisteravond besloten na een vergadering tussen de Formule 1 commissie en de FIA. De meeting vond plaats in Londen in het bijzijn van F1 President en CEO Stefano Domenicali en FIA Single-Seater directeur Nikolas Tombazis. Het is de derde keer dit jaar dat de bobo’s bij elkaar kwamen.

Meer testdagen

Er zou unaniem besloten zijn om geen aanpassingen door te voeren aan het puntensysteem in de Formule 1. Daarnaast is er goedkeuring gegeven om negen testdagen te organiseren voor het seizoen van 2026.

De reden om meer testdagen te organiseren heeft alles te maken met de grote wijzigingen in 2026. Vanaf dat nieuwe seizoen vinden er belangrijke aerodynamische wijzigingen plaats om inhalen beter mogelijk te maken. Ook zal er vanaf dat seizoen met honderd procent duurzame brandstoffen worden gereden.

Om teams te laten wennen aan deze ingrijpende nieuwigheden zijn extra testdagen op het programma gezet. Daar is nu goedkeuring voor gegeven. Het huidige aantal testdagen staat op drie. Locaties en data volgen in een later stadium.

Gewicht

Dan nog een kleine aanpassing. Het minimumgewicht voor coureurs is met twee kg toegenomen naar 82 kg. Dat betekent dat het minimumgewicht voor een auto plus coureur 800 kg bedraagt vanaf 2025. Als een coureur niet aan die 82 kg komt krijgt de auto ballast mee. Dat is nu ook al het geval, maar dan met een eis van 80 kg.