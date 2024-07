Maak de nieuwe M5 nog zwaarder met M Performance goodies

Zoals een Britse autolegende ooit zei: add weight, then add lightness.

Of nee, dat is niet hoe Colin Chapman het ooit zei. Maakt ook niet uit, want als jij je ooit afvroeg hoe een flatgebouw oogt met M Performance onderdelen. Zo! BMW M heeft de bekende catalogus losgelaten op de nieuwe M5.

Flauw natuurlijk om over het gewicht te beginnen, maar met extra onderdelen op de auto zal deze er niet lichter op worden. Ook al gaat het hier om carbon spulletjes. Het is niet zo uitgesproken zoals bijvoorbeeld op een M2 of een M3/M4, dat past wel bij een M5. Het woord ingetogen ga ik niet in de mond nemen, maar je begrijpt wat ik bedoel.

De M Performance goodies op een BMW M5 bestaat uit een nieuwe carbon diffuser, een M Performance uitlaatsysteem, een andere achterspoiler, front splitter, zijskirts en carbon spiegelkappen zijn enkele highlights.

Verder kun je Frozen Black M Performance stickers krijgen op je M5, deze voegen nog zeker 50 pk toe. Vanaf de zomer van 2025 zijn ook een nieuw setje lichtgewicht velgen verkrijgbaar voor de M5. Kun je nog een jaartje doorsparen.

Tanken is nooit meer hetzelfde met de carbon M Performance tankdop. En instappen is elke keer weer een feest met de M Performance vloermatten. Om nog maar te zwijgen over de halfjaarlijkse bandenwissel van zomer naar winter en van winter naar zomer, met de M Performance bandenhoezen. De sleutel van de auto kun je bewaren in een M hoesje.

M5 M Performance

Je BMW-dealer informeert je graag verder over de mogelijkheden van M Performance spul op je nieuwe BMW M5. De meest besproken 5 Serie ooit beschikt voor het eerst over een plug-in hybride aandrijflijn. Het systeemvermogen bedraagt 727 pk en 1.000 Nm aan koppel. Daarmee is het de krachtigste M5 ooit. Met het gewicht van 2.395 kg ook de zwaarste ooit.