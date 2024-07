Opnieuw tegenvallende cijfers voor Tesla

Tesla heeft de weg terug nog niet gevonden met de cijfers over het tweede kwartaal.

Slechtste kwartaal in jaren voor Tesla. Dat was de kop van het artikel met betrekking tot de eerste kwartaalcijfers van 2024. Na een lange periode van successen moest de Amerikaanse autofabrikant een eerste tegenvaller incasseren. Hier is de tweede.

Tesla tweede kwartaal

Want ook het tweede kwartaal van 2024 is geen succesverhaal voor de Model Y-maker. Er werd minder winst geboekt en de omzet daalde tevens. Het nettoresultaat kwam uit op 1,5 miljard dollar. Een daling van maar liefst 45 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met het eerste kwartaal is het nettoresultaat wel hoger, in Q1 2024 boekte het merk een resultaat van 1,1 miljard dollar.

Omzet

Er is nog geen paniek in de tent. De omzet steeg zelfs met twee procent in vergelijking met vorig jaar naar 25,5 miljard dollar. Bijna 20 miljard van die omzet is afkomstig van de verkoop van auto’s. In het eerste kwartaal boekte Tesla nog een omzet van 17,4 miljard dollar.

De extra omzet is vooral te danken aan opbrengsten voor de opslag van energie en de batterijen van het merk. De auto’s van Tesla zijn nu enkele jaren op de markt en een compleet nieuw model is al even geleden. Met name de Model S en Model X. Beide modellen worden nog steeds aangeboden, maar zijn in de basis al meer dan 10 jaar oud.

Afleveringen

Tesla leverde 444.000 auto’s in het tweede kwartaal van 2024. Het vorige kwartaal was dit nog 387.000 auto’s. Daarnaast produceerde het merk 411.000 auto’s. Dat zijn er minder in vergelijking met het vorige kwartaal, toen Tesla 433.000 auto’s produceerde.

Of Tesla in Q3 en Q4 hele verrassende dingen gaat laten zien? Verwacht van niet. Het merk kabbelt voort met het huidige modellengamma en Elon Musk liet eerder al weten dat de belangrijke Model Y facelift past volgt in 2025