Formule E: ePrix van Chili 2020

24 coureurs vechten om de overwinning. Wie gaat er met de winst vandoor?





Eindelijk. We hebben er even op moeten wachten. De tweede race van het seizoen gaan dan nu echt van start. Veel oud Formule 1 coureurs, diverse talenten, meerdere fabrieksteams en exotische oorden. Het belooft een spektakel te worden.

De kwalificatie verliep niet voor iedereen perfect. Nyck de Vries deed het zeer aardig en leek lange tijd aanspraak te maken om mee te kunnen doen voor de ‘Super Pole’, maar hij moest op een redelijk vieze baan zijn ronde doen. We gaan 45 minuten + 1 ronde racen!

Start

Veel korte stukken en krappe bochten. Dat is een recept voor veel tumult. De start verloopt vrij vlekkeloos, maar aan het einde van de eerste ronde gaat het meteen mis. Gelukkig kunnen Formule E auto’s beter tegen een stootje dan Formule 1 auto’s. Nyck de Vries verliest helaas meteen twee plaatsen. Voor die andere Nederlander, Robin Frijns, begint het nog erger, hij valt meteen terug naar P23, dankzij een lekke band. Hij moet de pits in.

Aan de voorkant van het veld zien we Evans, Wehrlein en Günther in die volgorde. Met name Wehrlein lijkt er zin in t hebben en probeert diverse malen bij Evans voorbij te steken.

Na een aantal ronde zet Evans zijn Jaguar op ‘Attack-Mode’ om de voorsprong uit te bouwen. De Attack Mode geeft de auto’s 17 kW extra. De Attack Mode duurt 4 minuten en je moet twee keer peer race er gebruik van maken. Wanneer je dat wilt, mag je zelf bepalen. Nyck de Vries laat zijn talent zien en steekt oud-Formule 1 coureur Felipe Massa voorbij.

Midrace

Max Gunther zet flink aan bij leider Evans. Met Attack Mode aan komt hij dichtbij, maar er in eerste instantie niet langs. Pas aan het einde van zijn Attack Mode weet Günther zijn BMW naast de Jaguar van Evans te zetten. BMW leidt de race.

Wehrlein ziet de afstand op Evans groter worden, helaas. De Duitser kan niet profiteren van de inhaalactie. Sterker nog, Pascal Wehrlein moet voornamelijk uitkijken dat hij Jean-Eric Vergne (de voormalig VER) achter zich weet te houden. Ondanks dat Wehrlein zijn Attack Mode aan heeft staan, blijft Vergne er vlak achter.

Hoe doen de Nederlanders en de Belg het? Robin Frijns rijdt rond op plaats 20. Vandoorne staat 9e en Nyck de Vries heeft de sokken er goed inzitten.

Finish

Aan de top zien we Vergne in gevecht met zijn, eh, teamgenoot. Vergne staat derde en heeft Da Costa valk achter zich zitten. Da Costa toont cojones en parkeert zijn auto er vlak naast. Resultaat: Da Costa op P3, Vergne mist een stuk vleugel. Daar gaat hij overigens niet minder snel van rijden. In eerste instantie, dan. De vleugel blokkeert het voorwiel waardoor er flink wat rook op de baan is. Op het moment dat de vleugel het eindelijk helemaal begeeft, kan Vergne zijn weg vervolgen. De DS-coureur staat nu alleen wel zesde. Desalniettemin gaat hij alsnog naar de pits. Waarschijnlijk is de schade aan zijn auto toch te veel gebleken.

What is it with @DSTECHEETAH teammates colliding in Santiago? 🙈 pic.twitter.com/0WxiN2fRy1 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 18, 2020

Aan de kop zien we Günther fier vooraan rijden in de BMW. Wat verder daarachter is het gevecht om de tweede plaats wél interessant. Evans wordt op de hielen gezeten door Da Costa, die hem met 6 minuten te gaan inhaalt. Da Costa in zijn DS TechCheetah beukt de jonge Max overenthousiast aan de kant. Voer voor de racestewards. Een ronde later kan Günther hetzelfde doen, maar op het laatste moment kiest hij ervoor om Da Costa níet te torpederen.

In tegenstelling tot veel andere autosporten is Formule E tot het laatst erg spannend. In de laatste ronde pakt Günther met nog maar een paar bochten te gaan alsnog de leiding in de race. De jonge Max wint de race, de jongste Formule E coureur aller tijden.

Uitslag ePrix van Chili: