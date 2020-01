Geen kaartjes voor Dutch GP? Wordt een belangrijk persoon!

Soms is het leven zo moeilijk niet.





De Grand Prix van Zandvoort komt elke dag dichterbij. Het moet het Nederlandse race-event worden waar alle nationale en internationale ogen op gericht zijn. Met veel bombarie is de GP aangekondigd, nu moet het waar gemaakt gaan worden.

Mocht je dat live willen mee maken, dan heb je behoorlijk veel pech. De kaarten waren in recordtempo uitverkocht. Wellicht dat je bij de ‘tweede ronde’ in aanmerking komt voor een kaartje, maar de kansen daarop zijn niet heel groot. Wat moet je dan doen?

Bij BNR hebben ze het antwoord. Ga als VIP naar Zandvoort! Naar het schijnt zijn niet alle VIP-kaarten uitverkocht. Nu kun je op Marktplaats op zoek gaan naar peperdure kaarten, maar waarom dan niet peperdure kaarten kopen waarbij nog wat voor je geld terugkrijgt?

Er zijn namelijk nog ‘een paar honderd’ VIP-kaarten beschikbaar. Dat zijn allemaal arrangementen voor drie volle dagen. Niet alleen kun je de race bekijken, maar ook genieten van een exclusief hospitality pakket, inclusief catering en lounges. Je moet jezelf natuurlijk wel lekker kunnen ontspannen tijdens een raceweekend.

De VIP-kaarten zijn er in vijf verschillende gradaties. Het begint vanaf zo’n duizend euro en loopt op tot ‘een paar duizend euro’. Met de meest luxe kaarten kun je slapen in hotels, appartementen of huizen in de buurt. Met de mindere kaarten heb je in elk geval nog de shuttledienst. Je bent dus niet verplicht om te fietsen. Luisteren naar de BNR Podcast doe je hier.