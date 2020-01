Blubberdikke BMW diesel komt in zomer 2020

Er is ook wel eens goed nieuws.

Het is een beetje een vreemde gewaarwording. We leven in tijden dat alle auto’s milieuvriendelijker moeten zijn en dat de diesel het epicentrum van al het kwaad is. Nu zijn er een paar knappe koppen bij Volkswagen die er niet aan bij hebben gedragen. Eufimismes en zo.

Toch is er een nieuwe categorie aan het opstaan: het D-segment high-performance diesel kanon. Mercedes-Benz was er als eerste mee, met de C30 CDI AMG. BMW perfectioneerde het recept met de BMW 335d (E90). Op dit moment is er een Audi S4 TDI en hoeven we niet lang te wachten op de Alpina D3. Een auto waar we ook niet meer lang op hoeven te wachten, is de BMW M340d. Hij komt er snel aan en de specificaties die ze bij Bimmertoday kunnen delen zijn om van te watertanden.

Het zou natuurlijk een makkelijke aanname zijn om te denken dat de M340d de motor gaat krijgen uit de X3 M40d en X4 M40d. In deze SAV’s (Sports Activity Vehicle) levert de B57 namelijk 326 pk en 680 Nm. De M340d zal meer vermogen en koppel krijgen: 340 pk en 700 Nm. Nu vallen die getallen wel mee: 14 pk en 20 Nm. Maar het is meer het moment wanneer het geleverd wordt. Een Honda S2000 heeft inderdaad 240 pk, maar dit zitten helemaal bovenin. Daaronder gebeurt er niet zoveel.

Bij de nieuwe BMW M340d wordt het juist precies andersom. De auto wordt namelijk voorzien van een 48V starter generator. Deze is goed voor 11 pk en 100 Nm. Die 100 Nm staan per direct vrij, dus in vergelijking met de X3 M40d en X4 M40d zal de M340d aanzienlijk sneller zijn. Meer vermogen, meer koppel, minder gewicht en minder luchtweerstand. Qua uiterlijk en aankleding zal de M340d veel delen met de M340i, een auto die @Wouter onlangs aan de tand mocht voelen. De auto staat overigens gepland voor de zomer van 2020.

