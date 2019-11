Formule E: kwalificatie E-Prix van Saudi-Arabië

Hoe gaan de E-racers van start in de eerste race van dit weekend?

Het Formule 1 Seizoen is bijna ten einde, maar het Formule E seizoen gaat juist net beginnen. Dit weekend is de eerste E-Prix van het nieuwe seizoen 2019 – 2020. De locatie van de eerste E-Prix is een beetje een vreemde: Ryaad, Saudi-Arabië. Niet alleen omdat daar de mensenrechten stammen uit een periode van voor de jaartelling, maar ook vanwege de belangen. Juist in deze regio kan men juist een ouderwetse verbrandingsmotor waarderen, simpelweg omdat het land veel olie verkoopt aan het westen.

In heel Saudi-Arabië zijn er twee circuits. Het Reem International Circuit is een traditioneel circuit naast de hoofdstad, maar voor vandaag zijn we in de hoofdstad. Het Ad Diriyah Circuit is een stratencircuit met een paar interessante bochtensecties en veel rechte stukken. In de Formule E rijden op dit moment twee Nederlanders mee: Robin Frijns (Envision Virgin Racing) en Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ).

Zand

De eerste meters op het Ad Diriyah circuit zijn vergen duidelijk gewenning. De auto’s driften alle kanten op. Er is veel zand op de baan (goh), waardoor de achterwielaandrijvers veel moeite hebben met het vinden van grip. Het maakt de slowmotion er interessanter op. De Formule E is niet voor iedereen een bekende raceklasse, maar vanaf dit seizoen zal daar weleens verandering in kunnen komen.

Formule 1 coureurs

Het aantal fabrieksteams is enorm. Sterker nog, er doen meer fabrieksteams mee aan Formule E dan aan Formule 1. Over Formule 1 gesproken, er doen ook een hoop oud-Formule 1 coureurs mee aan de Formule E. Denk aan Felipe Massa, Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein en Stoffel Vandoorne.

Kleine verschillen

Ondanks vele glijpartijen verliep de kwalificatie vrij vlekkeloos. Leuk is om te zien dat het gat tussen de top en het middenveld erg klein is. Tussen pole position en plaats 15 zit slechts één seconde. De coureurs die achteraan bungelen met een groter verschil qua tijd (meerdere seconden achterstand) kwamen niet door de volgende sessies heen.

Nederlanders

Als we kijken naar de nieuwkomers zien we dat Porsche het redelijk doet en dat Mercedes een droomstart beleeft met een tweede en derde startplek. Toto Wolff, die op dit moment aanwezig is, zal tevreden zijn. Nederlander Nyck de Vries was niet foutloos, maar pakte alsnog P3. De andere Nederlander, Robin Frijns, pakte de twaalfde plaats.

De uitslag voor de eerste is als volgt:

1. Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport)

2. Stoffel Vandoorne (Mercede-Benz EQ)

3. NYCK DE VRIES (Mercedes-Benz EQ)

4. Edoarda Mortara (Rokit Venturi Racing)

5. Sam Bird (Envision Virgin Racing)

6. Jérôme d’Ambrosio (Mahindra Racing)

7. André Lotterer (TAG Hauer Porsche)

8. Oliver Rowland (Nissan E.DAMS)

9. Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport)

10. Oliver Turkey (Nio 333)

11. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah)

12. ROBIN FRIJNS (Envision Virging Racing)

13. Pascal Wehrlein (Mahindra Racing)

14. Sebastian Buemi (Nissan E.DAMS)

15 . Daniel Abt (Audi Sport ABT Schaeffler)

16. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing)

17. Felipe Massa (Rokit Venturi Racing)

18. Brendon Hartley (Geox Dragon)

19. Luca Di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler)

20. Neel Jani (TAG Heuer Porsche)

21. Antoni Félix Da Costa (DS Techeetah)

22. Ma Qing Hua (Nio 333)

23. Nico Müller (Geox Dragon)

24. James Calado (Panasonic Jaguar Racing)

Je kunt de race volgen op Eurosport en Eurosport Online. Ook zijn er diverse streams op YouTube. Ziggo zendt de race op een later moment uit.