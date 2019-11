Hier is de eerste e-Crafter rolstoelbus geleverd

Er kunnen acht personen mee in deze elektrisch aangedreven rolstoelbus.

Volkswagen Bedrijfswagens is begonnen met het leveren van de nieuwe e-Crafter rolstoelbus. Het is Noot Personenvervoer uit Ede die als eerste klant in Nederland met de e-Crafter rolstoelbus gaat rijden. De elektrische bedrijfswagen is ontwikkeld in samenwerking met ombouwspecialist Tribus en werd geleverd door Volkswagen Bedrijfswagens-dealer Zijm.

Dit soort elektrische voertuigen gaan de komende jaren een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van vervoersbedrijven. Waar vervoersbedrijven nu nog veelal met dieselauto’s rijden, zal langzamerhand steeds meer de overstap gemaakt gaan worden naar elektrische bedrijfsauto’s. Omdat de accu’s in de bodem van de auto’s worden verwerkt, levert men doorgaans niet in op de ruimte. En dat laatste is natuurlijk een criteria met prioriteit. Voor zowel bedrijven die ladingen moeten vervoeren als vervoersbedrijven die mensen van A naar B moeten brengen.

Deze elektrische rolstoelbus heeft een actieradius van 173 kilometer. Voldoende voor korte vervoersritten. Met de 40 kW-snellaadmogelijkheid duurt het drie kwartier om de batterij tot 80 procent te laden. Een groot verschil in vergelijking met een dieselbus is het feit dat het onderhoud een stuk minder zal zijn. Bij de aanschaf van deze nieuwe e-Crafter kun je acht jaar rijden. Dan pas is de bedrijfswagen toe aan onderhoud. Meer informatie over de e-Crafter rolstoelbus lees je hier.