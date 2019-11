Formule-E Saudi-Arabië: Nederlanders grijpen naast het podium

De eerste Formule-E race van het nieuwe seizoen zit erop!

Na de vermakelijke kwalificatie vanmorgen was het nu tijd voor de eerste race van het 2019-2020 seizoen. Opvallend natuurlijk dat het nieuwe team van Mercedes vanmorgen direct positie 2 en 3 claimde bij hun eerste Formule E training. De race in Riyad heeft dit jaar de primeur voor de eerste race. Gevolgd direct door race 2 morgen in dezelfde stad. Alleen het eerste weekend en het laatste weekend kent zo’n dubbele race. Dus wanneer we het seizoen afsluiten in juli 2020 dan hebben we een doubleheader in Londen.

Sam Bird ging uiteindelijk met de eerste prijs van dit jaar naar huis. Vanaf een vijfde startplaats een supermooie prestatie. Het stadscircuit kent weinig mogelijkheden tot inhalen en de snelheden lagen zeker niet overal even hoog. Op de Unesco heritage site waar deze race werd gehouden kwamen uiteindelijk 20 van de 24 rijders ook uiteindelijk aan de finish.

Het podium werd gecompleteerd door Lotterer die daarmee voor het debuterende Porsche een prima podiumplek scoorde. Op de derde trede vinden we het eveneens debuterende team van Mercedes. De voormalige F1-rijder uit België had een perfecte uitgangspositie om te gaan scoren met zijn 2e trainingstijd maar moest toch 1 plekje toegeven en eindigde als derde.

Ondanks de aanwezigheid van twee Nederlanders en dus dubbel kans op een podium is het Robin Frijns en Nyck de Vries dus niet gelukt met een beker naar huis te gaan. De Vries startte vanaf de derde plek, maar eindigde uiteindelijk als zesde. Frijns wist hem zelfs in te halen en nog voor hem te eindigen op de vijfde plek.

Het raceverloop kende weinig opvallende zaken. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de nieuwe ATTACK MODE waarbij de rijders van de racelijn moeten afwijken in een bepaalde corner om deze te activeren. Net zoals in veel van de afgelopen F1 races gooide een late safetycar situatie ook voor sommige coureurs roet in het eten aan het einde. Net voor het einde kwam de safetycar naar binnen en kon Sam Bird met een laatste sprint zijn eerste overwinning van het seizoen veiligstellen.

Einduitslag Race 1 Saudi-Arabië

1. Sam Bird (Envision Virgin Racing)

2. André Lotterer (TAG Hauer Porsche)

3. Stoffel Vandoorne (Mercede-Benz EQ)

4. Oliver Rowland (Nissan E.DAMS)

5. ROBIN FRIJNS (Envision Virging Racing)

6. NYCK DE VRIES (Mercedes-Benz EQ)

7. Edoarda Mortara (Rokit Venturi Racing)

8. Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport)

9. Jérôme d’Ambrosio (Mahindra Racing)

10. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing)

11. Pascal Wehrlein (Mahindra Racing)

12. Felipe Massa (Rokit Venturi Racing)

13. Luca Di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler)

14. Antoni Félix Da Costa (DS Techeetah)

15. Oliver Turkey (Nio 333)

16. James Calado (Panasonic Jaguar Racing)

17. Neel Jani (TAG Heuer Porsche)

18. Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport)

19. Brendon Hartley (Geox Dragon)

20. Ma Qing Hua (Nio 333)

21. Daniel Abt (Audi Sport ABT Schaeffler)

22. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah)

23. Sebastian Buemi (Nissan E.DAMS)

24. Nico Müller (Geox Dragon)

De kwalificatie van race 2, MORGEN dus, begint om 8.55 uur in de ochtend en is te volgen via Eurosport en via het kanaal van FIA Formula E op Youtube. De race morgen kun je volgen via Eurosport en Ziggo Sport Totaal en deze start om 13.00 uur.