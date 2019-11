Aston Martin strooit met Nederlandse prijzen (DBX + Valhalla)

Er is een bedrag genoemd!

Aston Martin is bezig met een nieuw toekomstplan. Daarin komen een hoop nieuwe modellen voor, waar natuurlijk ook de hopelijk bloedstollende Valkyrie en Valhalla tussen zitten. Daarover later meer, want eerst is er de DBX. Die moet even het nodige geld in het laatje leggen, en zoals we weten is een SUV daar prima toe in staat.

Vandaag schoof Sander van den Bey van Kroymans, de Nederlandse Aston Martin-dealer, aan bij de BNR Nationale Autoshow. Daarin kon hij melden dat de DBX vanaf 260.000 euro in de showroom te vinden is. Een flinke som, als we kijken naar de ‘sport-SUV’s’ komt de DBX aan de bovenkant van het gamma uit. We pakken zoals altijd even de concurrenten erbij:

Porsche Cayenne Turbo Coupé: 206.500 euro

Als je kijkt naar de sportauto’s van Aston Martin en Porsche, is het duidelijk dat Aston Martin een iets meer luxueuze insteek heeft. Tof, maar daar betaal je ook wat meer voor. Kijkend naar de SUV’s heeft Aston Martin hetzelfde ‘probleem’. De Cayenne Coupé heeft namelijk ook een 4.0 liter V8 met twee turbo’s die ook 550 pk produceert. Maar ook hier is het de Porsche die op het gebied van personalisatie het onderspit delft ten opzichte van de Aston. Mag ook wel, voor 54.000 euro minder.

Lamborghini Urus: 278.844 euro

Een auto die juist dicht in de buurt zit bij de DBX is de SUV van Lamborghini. De Urus heeft ook een 4.0 liter V8 met twee turbo’s, alleen produceert met zijn 641 pk wel iets meer powahh. Qua luxe komt ook die auto ook een beetje dichter in de buurt van de Aston Martin. En hij kost dus een tikkeltje meer.

Land Rover Range Rover Sport SVR: 208.940 euro

Uiteraard konden we hier nog een Bentayga, Cullinan of ander merk wat eigenlijk nog nooit een SUV heeft gebouwd en in deze prijsklasse zit. Maar de echt sportieve SUV zoals de DBX is uniek(er). Dus we pakken nog even een auto erbij die qua layout niet gigantisch op de DBX lijkt, maar wel uit het VK komt. De Range Rover Sport SVR is geen coupé, maar heeft wel een V8. Deze heeft ietsje meer pk, 575 stuks, uit een 5.0 V8 met compressor. En ook de Range Rover is een stuk goedkoper met zijn 209.000 euro.

Goed, de DBX is dus duur, maar je krijgt er wel één van de meest luxueuze sport-SUV’s voor terug. Het exacte bedrag krijgen we binnenkort te horen. Ook is de DBX vanaf volgende week al te aanschouwen in de showroom van Kroymans.

Ook wist Van den Bey nog wat leuke info te geven over de Valkyrie en Valhalla. Die eerste wordt bijna uitgeleverd en is compleet uitverkocht. De Valhalla, de tweede, ietsje gematigdere hypercar van Aston Martin, is nog beschikbaar. Als je deze in Nederland wil bezitten, mag je 1.000.000 euro betalen. Een hoop geld, maar omdat de auto vol zit met hybridetechniek, had het erger kunnen zijn.