Formule E, waarom kijk je dat eigenlijk niet?

Onbekend maakt onbemind. Onterecht!

Dit weekend waren de afsluitende races van het Formule E seizoen 2024. In Londen werd in de laatste 2 races de gehele stand in de top3 van het kampioenschap nog even door elkaar geschud. Pascal Wehrlein ging er uiteindelijk met het kampioenschap vandoor.

De setting in Londen was opvallend te noemen, we hebben het hier namelijk over 2 indoor races afgelopen weekend. De helft van het parcours ging door het ExCel International Exhibition Centre. Daar stonden ook alle tribunes. De rest van het parcours ging over het buitenterrein. En wat blijkt, 24 Formule E auto’s maken toch best veel geluid wanneer ze op je af komen rijden in een hal. En dat ruikt gewoon naar een elektrische indoor kartbaan!

Koploper klassement verkloot laatste race

Nieuw-Zeelander Nick Cassidy ging als leider in de tussenstand dit weekend in. De Jaguar rijder moest dus in Londen voor het thuispubliek van het Jaguar team de titel binnenhalen. Maar het werd niet het weekend van het Jaguar team. En niet alleen omdat de Range Rovers van het team op de parkeerplaats van ons hotel allemaal inbraakschade hadden…

Jaguar haalde wel voor het eerst de constructeurstitel binnen. Maar Porsche ging er met Pascal Wehrlein met de belangrijkste titel vandoor.

Bij Formule E zijn er ook al punten te verdienen tijdens de kwalificatie. Dat werkt via een shoot-out systeem. Dat ken je van het EK voetbal, alleen kwam Cassidy dit weekend al in de groepsfase Engeland tegen…

De race op zaterdag werd vervolgens een prooi voor Pascal Wehrlein, maar niet voordat we eerst getuige waren van een groot aantal (mislukte/dwaze) inhaalacties en tactische positiewisselingen. Ja, het was gewoon spannend, ook voor de kijker die niet het hele seizoen al volgt. Dat komt natuurlijk ook omdat Formule E geen opleidingsklasse is, je kent dus sowieso veel van de coureurs. In de pitbox van DS Penske lopen bijvoorbeeld Stoffel Vandoorne en Jean-Éric Vergne. En voor ons Nederlanders lopen er ook nog een Nyck de Vries en een Robin Frijns rond.

Formule E nog niet geschikt voor permanente circuits

Formule E wordt vooral op tijdelijke circuits verreden en omdat de uitstoot tijdens de race natuurlijk minimaal is (op het rondvliegende rubber na), zoekt de FIA vooral de binnensteden op. En daar is het vrij lastig om leuke circuits te maken. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten van een tijdelijk circuit.

De oplossing zou natuurlijk kunnen zijn om dan op permanente circuits te gaan rijden. Maar daarvoor zijn de auto’s op veel circuits naar eigen zeggen niet krachtig genoeg. Volgend jaar krijgen de Gen 3 auto’s een opvolger in de vorm van de Gen 3 EVO. Die heeft een aantal grote verbeteringen in petto voor het 11e seizoen van de Formule E die in december 2024 weer aanvangt in Sao Paulo.

Die auto moet op alle vlakken veel sneller en sterker zijn zodat bijvoorbeeld op Monaco een 2 sec snellere kwalificatieronde mogelijk zou moeten zijn. Voor de toekomst van Formule E is het belangrijk dat de raceserie uiteindelijk de stap kan maken naar permanente circuits.

Nou is F1 de laatste paar races ook ineens weer spannend/vermakelijk/verrassend, dus dat is ineens geen argument meer om naar alternatieven te zoeken. Maar als je je nog een gaatje in jouw drukke weekenden hebt dan is Formule E wel het proberen waard.

De laatste 2 races van dit seizoen hebben er in ieder geval voor gezorgd dat wij in december 2024 toch benieuwd zijn naar de start van het nieuwe seizoen.

Krijgt Formule E bij jullie nog een kans om jullie harten te veroveren?

Foto’s: Team DS Performance Penske Motorsport