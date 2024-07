Marko past contract aan, Verstappen nu klem bij Red Bull?

Helmut Marko heeft zijn contract veranderd bij Red Bull Racing. Potentieel zit Max Verstappen daardoor nu klem bij de renstal.

Het huwelijk tussen Max Verstappen en Red Bull heeft last van de welbekende seven year itch. Er was de prachtige honeymoon fase, met snel succes en daarna een gestage opbouw naar nog groter succes. Maar na het belachelijk succes van vorig jaar, doemt de vraag zich op ‘is dit alles?’. Ligt het hoogtepunt achter ons?

Nou was het natuurlijk sowieso onmogelijk om op het niveau te blijven presteren als vorig jaar. Maar na het losbarsten van het interne gedoe bij het team, is het wel erg snel bergaf gegaan. Niemand had aan het begin van het seizoen zien aankomen dat we in de zomer nog zouden spreken van een potentiële titelstrijd. Toch doen we dat. Want als Norris en Piastri vanaf nu alles gaan winnen, wordt Max Emilian richting het eind van het seizoen alsnog ingehaald. Dat geldt nog veel meer voor het kampioenschap bij de constructeurs.

Probleem(pje) is echter dat Max zijn jawoord heeft gegeven om minimaal tot en met 2028 te blijven bij Red Bull Racing. Toen leek dat logisch, de match tussen de ‘recht voor zijn raap’ Verstappen en het no-nonsense Red Bull team was perfect én het team maakte de snelste auto. Inmiddels lijkt het meer een zeer dik betaalde lijdensweg te worden voor Max.

Gelukkig leek er een escape te zijn in de vorm van Helmut Marko. Deze oude Oostenrijkse baas leek ook geen fan meer te zijn van Horner. We weten al jaren hoe belangrijk Marko is voor Verstappen bij Red Bull. Hij is de man die op dezelfde golflengte zit en ook van het type ‘ruwe bolster, blanke pit’ is. Max zou in zijn contract hebben staan dat als Marko weg gaat, hij ook weg kan.

Begin dit jaar was er nog ernstige twijfel over dat Marko mocht blijven. Maar hij kreeg een uitgeklede deal waardoor dat toch gebeurde. Inmiddels is er wat verandert. In een poging ‘het team bij elkaar te houden’, heeft Marko zijn deal laten aanpassen. Hij zal nu sowieso tot en met 2026 bij Red Bull blijven. En dus…moet Max wat dat betreft dan ook blijven(?).

Tegen media in Hongarije erkent Marko dat zijn deal veranderd is. Maar hij ontkent dat dit wat betekent voor Max. Want het is ‘zijn deal’ immers. Een beetje simpel, mocht Max daadwerkelijk de provisie in zijn contract hebben die men stelt dat hij heeft. F1-insider denkt dan ook te weten dat Max níet blij is met deze gang van zaken.

Uiteindelijk weet iedereen natuurlijk wel hoe de kaarten er voor liggen. Zoals Marko zelf zegt:

Hij is de beste coureur in de Formule 1. Hij maakt het verschil. Hij weet ook dat wij dit weten. Helmut Marko, hoopt het vuurtje te kunnen sussen

Marko geeft toe dat waar hij eerder altijd van mening was dat je een coureur die weg wil niet moet dwingen om te blijven, dat bij Max in zijn ogen anders ligt. Maar, mocht Max écht weg willen, kan hij dat natuurlijk altijd forceren. Er zullen alle andere teams in de rij staan om hem een plek te geven. Maar ja, dat wordt hierna wellicht toch net weer wat lastiger en vooral duurder. Waarvan akte.