GM boekt records door succes van pickups en SUV’s op benzine

General Motors zet een record voor omzet en netto inkomsten in Q2 2024. Dat alles dankzij het succes van hele grote pickups en SUV’s op benzine.

Het is de tijd dat bedrijven de resultaten van het tweede kwartaal bekendmaken. Tesla is vandaag aan de beurt, maar bij GM kennen we de cijfers inmiddels. En het is allemaal een goed nieuws show. Nog nooit waren de omzet en de netto inkomsten bij GM zo fors als in het tweede kwartaal van 2024. Natuurlijk ligt dat ook deels aan de waarde van de Dollar (en Euro). Maar grote zwarte cijfers zijn uiteindelijk ook grote zwarte cijfers.

De omzet van 48 miljard Dollar was zelfs nog iets groter dan analisten verwacht hadden (45 miljard). Ook de netto inkomsten van 2,9 miljard Dollar zijn een meevaller. General Motors weet wel waar de winst vandaan komt: sterkere verkopen van Fullsize SUV’s en pickups in Amerika. Fuck yeah.

Er wordt wel lip service gegeven aan EV’s. Hoewel GM eerder heeft erkend de investeringen in EV’s terug te dringen, is dat immers wel het policor onderwerp om het over te hebben. Verkopen van de Equinox EV zijn sterker dan voorheen. In Q2 werden er 22.000 verkocht, 34 procent meer dan in Q1. Er komt een goedkopere versie aan die in Amerika slechts 35.000 Dollar zal kosten en dan ook nog voor de 7.500 Dollar tax credit in aanmerking komt.

Ook van Cadillac en andere merken in de paraplu komen er meer EV’s op de markt. Maar die doen allemaal kleinere aantallen. Ter referentie: van de Silverado alleen al verkocht GM er vorig jaar 555.000. En in tegenstelling tot die EV’s, verkoopt het concern die giganten wél met dikke winst. Waarvan akte…