Forse prijsverhoging Tesla Model 3 in Duitsland

De Tesla Model 3 is duizenden euro’s duurder geworden in Duitsland. Dat zit zo.

Een prijsverhoging van enkele honderden euro’s tot duizend euro is niet vreemd in autoland. In korte tijd echter dezelfde auto 7.000 euro duurder maken is andere koek. Toch is dit het geval voor de goedkoopste Tesla Model 3 in Duitsland.

In vergelijking met januari betaal je nu dus zeven mille meer voor dezelfde elektrische auto als inwoner van Duitsland. Prijzen voor de Model 3 beginnen bij 49.990 euro. Duitsers zijn duurder uit door een combinatie van stijgende prijzen en minder subsidie, daarover bericht onder meer Business Insider.

Minder subsidie

Doordat de goedkoopste Tesla Model 3 duurder is geworden komt de EV niet in aanmerking voor de volle 9.000 euro aanschafsubsidie in Duitsland. Elektrische auto’s met een prijskaartje tussen de 40k en 65k euro krijgen 7.500 euro subsidie. Door de stijgende prijs en de lagere subsidie is de Duitse Tesla-koper uiteindelijk 17 procent duurder uit voor dezelfde Model 3 dan begin dit jaar.

Prijsstijging op prijsstijging

Het is namelijk niet de eerste keer dat de prijzen stijgen in Duitsland. Begin dit jaar was de goedkoopste Tesla Model 3 nog 42.900 euro bij onze oosterburen. Er volgde een prijsverhoging halverwege het eerste kwartaal naar 46.560 euro. En nu is de Tesla weer duurder geworden, met een vanafprijs van 49.990 euro.

Nederland

Alsnog zijn de Duitsers een stuk goedkoper uit dan bij ons. Hier in Nederland begint de Tesla Model 3 vanaf 51.990 euro. De Long Range is er vanaf 59.990 euro en de Performance kost minimaal 65.990 euro.