Wat mag het worden als je op zoek bent naar een leuke auto voor erbij? Deze Opel Speedster op Marktplaats is wel geinig.

Een Opel Speedster is een uitstekend alternatief op een vaak duurdere Lotus. De lol is er echt niet minder op. Bovendien heb je een dak boven je hoofd, wat het toch wat praktischer maakt dan bijvoorbeeld een Caterham.

Voor een appel en een ei een goede Speedster ophalen is er niet (meer) bij, maar daar staat tegenover dat de maandelijkste kosten door het lage gewicht enorm meevallen.

Opel Speedster Marktplaats

Op de redactie spenderen we, net als jij, veel te veel tijd aan het bekijken van leuke occasions. In alle categorieën. Toen kwamen we deze Opel Speedster uit 2001 tegen.

Een origineel Nederlands exemplaar met de volledige historie bekend. Met 218.000 kilometer op de teller is het een auto die serieus veel asfalt heeft gegeten.

De 2.2 16-klepper is geen exotische krachtbron om te onderhouden, dus daar kunnen vast nog wel wat plezierkilometers bij. Het blokje levert 147 pk op slechts 845 kg. De wegenbelasting is grofweg twee tientjes per maand.

17.900 euro is de vraagprijs voor deze specifieke Opel Speedster op Marktplaats. Misschien valt er nog over de prijs te onderhandelen. Het is in elk geval precies wat de titel zegt. Betaalbaar lol trappen met een dak boven je hoofd.