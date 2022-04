Toekomst Alfa Romeo Giulia eindelijk helemaal officieel

Het hoge woord is eruit! We weten wat de toekomst is van de Alfa Romeo Giulia. En jij straks ook!

De Alfa Romeo Giulia is een speciale auto voor ons op de redactie. Nuchter beschouwd is er voldoende op aan te merken. Hij is vrij krap, de techniek is vrij verouderd, het motoraanbod is uiterst beperkt en er is geen Sportwagon. Ergo: het model verkoopt niet zo goed als het zo moeten.

Dat is jammer, want de Alfa Romeo Giulia (en de evenmin populaire Stelvio) moesten juist voor de grote ommekeer zorgen. Er is speciaal voor deze auto een achterwielaangedreven platform ontwikkeld. Dat is heel erg bijzonder, want tegenwoordig wordt alles op basis van ‘iets bekends’ gebouwd. De BMW 1 Serie staat op een groot Mini-platform en de Audi A3 is een Golf. Zo’n Giulia is extreem premium dus.

Toekomst Alfa Romeo Giulia

Maar hoe nu verder als je met een model zit dat veel te slecht verkoopt? Nou, er komt gewoon een opvolger! Dat bevestigt Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imperato aan Automotive News Europe. Alfa Romeo zal in eerste instantie zijn focus gaan leggen op de crossovers.

Dit jaar arriveert (eindelijk) de Tonale die gevolgd zal gaan worden door de favoriete auto van Henk Wijngaard, de Alfa Romeo Brennero. De Stelvio wordt flink gefacelift en er komt een elektrische crossover boven de Stelvio te staan.

Maar hoe ziet het dan met de exacte toekomst van de Alfa Romeo Giulia? Daar is gelukkig goed nieuws over. Die komt er namelijk. Volgens Imperato zal Alfa Romeo het D-segment zeker niet verlaten.

Wel zal er een wijziging zijn: de komende Giulia krijgt een volledig elektrische aandrijflijn. Geen PHEV, geen overgangsplatform, maar een platform dat ontwikkeld is voor enkel en alleen elektrische auto’s.

2027

Ondanks dat we zeer geïnteresseerd zijn in goed rijdende en stijlvolle EV’s (zoveel zijn er immers nog niet), is het natuurlijk niet extreem onverwachts. Alfa Romeo heeft al aangekondigd vanaf 2027 alleen nog meer elektrische auto’s te zullen introduceren.

Als we het hebben over de toekomst van de Alfa Romeo Giulia, kunnen we het huidige model niet overslaan. De ‘952’ is namelijk sinds 2016 in productie en moet er nog wel een paar jaartjes tegenaan.

Net als de Stelvio zal de Giulia een facelift krijgen. Qua wijzigingen verwachten we dat de Tonale-look ook zal zijn weg zal vinden naar de Giulia.

Meer lezen? Dit zijn de 13 gaafste moderne Alfa Romeo’s!