Dit is de 812 GTS, de open Ferrari Superfast

Na de F8 Spider zaagt Ferrari voor het eerst in jaren het dak van hun super-GT af.

De Ferrari F8 Spider zagen we al aankomen bij de introductie van die auto in februari 2019. Dat is nou eenmaal traditie voor het merk uit Maranello. Open versies van de V12 GT-modellen van Ferrari zijn iets lastiger geweest. Vanaf de 575 Superamerica in 2004 waren de productieaantallen zeer gelimiteerd. De opvolger van die auto, de SA Aperta op basis van de 599, was een speciale editie voor Pininfarina en is extreem zeldzaam. Van de F12 (TDF) is nooit een open versie geweest. Het is weer tijd voor Ferrari om een open super-GT aan hun gamma toe te voegen: dat doen ze met de 812 GTS.

Dit keer gaat het niet om een gelimiteerde of speciale editie. Toch combineert Ferrari de terugkeer van de V12 Spider met een historische knipoog. In 2019 is het namelijk 50 jaar nadat de eerste open V12-straatauto werd gepresenteerd: de 365 GTS/4. De tijd heeft niet stilgestaan en dat valt aan zowel de specs als de styling te zien. Die styling is simpel te omvatten: een 812 die net als zijn middenmotor-broertje F8 een klein ‘targadak’ mist in open configuratie. Dit is een hardtop, deze kun je tot en met 45 km/u openen of sluiten in 14 seconden.

Qua prestaties kunnen we ook makkelijk kijken naar de 812, zoals verwacht krijgt de auto exact dezelfde motor en aandrijflijn. Dat betekent een 6,5 liter grote V12 met 800 pk en 718 Nm. Zoals altijd levert de cabriolet een klein beetje prestaties in ten opzichte van de coupé, in dit geval gaat het om 0,1 seconde bij de sprinttijd op (2,9 naar 3,0 seconden). De topsnelheid is voor beide raspaarden 340 km/u.

De 812 GTS wordt parallel gelanceerd met de F8 Spider. Daarmee maakt Ferrari hun keuzevrijheid voor open auto’s groter dan ooit, onder de F8 zit namelijk ook nog de Portofino met de 3.9 V8. Overigens is die laatste een vierzitter, met de 812 GTS mag je maar één passagier meenemen.