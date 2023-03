Tesla Cybertruck wordt wel/geen hit

Deze EV pick-up. een bijzonder geval. Gaat de Tesla Cybertruck een hit worden of niet?

Weinig auto’s zijn zo polariserend als de Tesla Cybertuck. De elektrische pick-up van Elon Musk die maar niet in productie gaat, is een bijzonder verschijnsel. Niet alleen vanwege diens design, bouwwijze of mogelijkheid om mee te kunnen varen. De pickup-markt in de Verenigde Staten is werkelijk enorm. In de betere jaren verkocht Ford met gemak meer dan een miljoen F-150’s per jaar.

In veel gevallen appelleert de fullsize pickup wel een beetje aan de traditioneel ingestelde Amerikaan. Eentje die een V8 net zo belangrijk vindt als de bijbel, zijn nicht en het recht om overtreders van z’n eigen land af te schieten. Die doelgroep laat zich lastig vereenzelvigen met het publiek dat Tesla tof vindt. Woorden als emissieloos, vegetarisch, alcoholarm en vetvrij zijn wettelijk verboden in de Zuidelijke staten van de VS.

Tesla Cybertruck geen hit

Wij zijn dus benieuwd: gaat de Tesla Cybertruck wel of geen succes worden? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Financieel analist Morgan Stanley zegt (in gesprek met Investing) namelijk dat de Cybertuck een cult-auto gaat worden. Dat betekent een kleine doch fanatieke schare fans.

Volgens Stanley is de Cybertruck net even een stapje ’te apart om het apart’ zijn. Ook denken ze dat de lol er snel af is om er eentje te hebben als ze al een tijdje rondrijden. Het schrikeffect is er dan wel af. Dit zagen we voorkomen bij meer apart vormgegeven mode-autootjes. Volgns Morgan Stanley heeft de Cybertruck meer een bijrol in het grote Tesla-verhaal.

Eh, dus wel een hit!

Dus de Cybertruck wordt eigenlijk een flop met handjevol superfanatieke fans? Nou, Morgan Stanley KAN er natuurlijk ook naast zitten. Want ondanks dat de financieel analist uitstekend werk verricht, is de markt voor pick-ups niet hun forte. Dat is het wel voor het Amerikaanse truck magazine ‘American Truck‘. En volgens dat magazine gaat de Cybertruck wél een hit worden.

Ze hebben namelijk onderzoek uitgevoerd. Althans, lezers konden een enquete invullen. Daarbij was de vraag welke elektrische pickup ze daadwerkelijk willen gaan kopen. Daarbij kwam de Ford F-150 Lightning als winnaar uit de bus, op de voet gevolgd door de Cybertruck. De Rivian R1T (nu wel in productie) stond slechts op P5.

Er is wel een kleine slag om de arm, wan dit gaat uiteraard alleen om elektrische pick-ups. 9 procent van de lezers zijn echte petroldrinkers en geven aan nooit en te nimmer een elektrische pick-up te rijden. Een ruime meerderheid heeft wel interesse, maar alleen als alle EV-nadelen zijn weg gepoetst, zoals een hoog gewicht, korte actieradius, lange laadtijden, slechte laadinfrastructuur en hoge aanschafprijs.

EV-markt nog in de kinderschoenen

De markt voor elektrische pick-ups is nog in een vroeg stadium overigens. Er zijn 20.000 exemplaren verkocht van de Rivian R1T en 16.000 stuks van de elektrische F-150, tegen 650.000 exemplaren van de reguliere F-Series.

Er is op zich wel (iets) meer vraag, maar het grote probleem is dat de fabrikanten ze niet snel genoeg kunnen maken. En willen maken, want de productiekosten zijn hoog. Hier is er wel een kans voor Tesla, dat al diverse malen heeft aangetoond de productie flink te kunnen opschroeven tegen enorme marges.

