FP1 Hongarije: Red Bull op kop!

Ja het is een vrije training en nee het zegt niet veel, maar toch een mooi resultaatje voor de renstal van Max Verstappen.

Het was alleen niet Max zelf die de snelste tijd pakte. Teamgenoot Daniel Ricciardo liet namelijk de concurrentie in het stof happen door de rapste tijd op de klok te zetten. De Australiër rondde de Hungaroring in een tijd van 1:18,486.

Daarmee was de Red Bull-coureur ruim twee tienden van een seconde sneller dan Kimi Raikkonen. Net als vorig jaar hoopt Red Bull dat het dit jaar goed mee kan komen in Hongarije. De baan aldaar is kronkelig en motorvermogen is er wat minder belangrijk.

De RB13 zou juist excelleren in de bochten dankzij de sterke aerodynamica. We wachten echter rustig af want Ferrari en Mercedes hebben in het derde en laatste deel van de kwalificatie altijd “iets extra’s”. Max moest vanochtend behoorlijk wat tijd toegeven op z’n teammaatje en ook de Mercedessen leken er niet helemaal aan te pas te komen.

Zoals aangegeven is het nog wat vroeg om de vlag buiten te hangen, maar dit zijn in elk geval de tijden die vanochtend werden verreden.