“Maserati wordt het elektrolabel van Fiat Chrysler”

Requiescat in Pace, snerpende V8.

Als ik ooit rijk ben koop ik een Maserati of een Aston Martin. De coupés van beide zijn vrij tijdloos vormgegeven, het is allemaal wat minder “kijk-mij” (niks mis met kijk-mij, maar ik heb er niet zoveel behoefte aan) en het geluidje is vaak om van te watertanden.

Door dat laatste argument kan over enkele jaren mogelijk een vette streep, als het aan Sergio Marchionne ligt. Hij voorziet namelijk een elektrische toekomst voor Maserati. Concreet betekent deze aankondiging dat alle modellen van het merk vanaf 2019 op een of andere manier wordt geëlektrificeerd, aldus AutoExpress.

Fiat Chrysler loopt op het gebied van hybrides en EV’s nogal achter de feiten aan en dus moet de achterstand ten opzichte van andere grote constructeurs nu rap worden ingelopen. Een en ander begint dus in 2019 en per 2022 moet de helft van het FCA-gamma (deels) elektrisch zijn. Maserati vormt daarbij het CO2-neutrale kroonjuweel.

Eerder al gingen geruchten over een elektrische variant van de Alfieri Concept die maar niet op de markt wil verschijnen. Hoe het ook zij: geniet nog even extra van die snerpende V8 als je weer eens een GranTurismo of Quattroporte voorbij ziet komen.