Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Engeland 2017

Het blijkt een typical English Summer te zijn, want het is vochtig op de baan in Silverstone!

Het lijkt nog maar een weekje geleden dat we in Oostenrijk waren. Oh wacht! Dat was ook nog maar een weekje geleden. Voordat de F1-teams op zomervakantie mogen wordt er een druk programma afgewerkt. Dit weekend is het circus aanbeland in Engeland.

De Britse Grand Prix is een klassiekertje die toch net wat specialer is om te winnen dan de gemiddelde Grand Prix in een zandbak. Hoewel de Grote Prijs niet altijd op Silverstone verreden werd, geldt ook het circuit zelf als een van de mooiere banen van het seizoen. We moeten er maar van genieten zo lang het nog kan, want afgelopen week bleek de toekomst van de Grand Prix op de voormalige RAF-basis ineens onzeker te zijn.

Misschien is het slechts een onderhandelingstactiek van Silverstone om een goedkoper contract af te dwingen. Mocht dat het idee geweest zijn, dan was het echter wel onhandig dat in dezelfde week een druk bezochte F1-demo in Londen plaatsvond. De topmanagers van Liberty Media lijken daarmee wat leverage te hebben. Enfin, eerst maar eens die regenachtige kwalificatie bekijken.

Q1:

Sommige coureurs gaan ondanks de druppels de baan op met droogweerbanden, maar dat blijkt al snel de verkeerde keuze te zijn. Ricciardo en Verstappen zetten op de intermediates de toon, ondanks dat Verstappen even een stukje van de baan afschiet. Hoewel Hamilton verteld wordt dat zijn team verwacht dat het droger wordt naar het einde van de sessie toe, stappen alle coureurs over op de intermediates.

Maar dan! Daniel Ricciardo, de man die op dit moment de snelste tijd neergezet heeft, staat opeens stil naast de baan. Hij schudt zijn Australische hoofd in de auto en stapt daarna uit. Omdat de auto niet echt op een handig punt staat, wordt de sessie gestopt middels een rode vlag. Er staat nog zo’n 10 minuten op de klok.

Doordat het minder hard regent én dankzij de korte pauze, wordt nu de vraag of de baan aan het einde van de sessie goed genoeg is voor slicks. Mocht dat het geval zijn kan werkelijk iedereen die op het goede moment op de baan is door naar Q2. Een paar coureurs wagen de gok, waaronder Ocon en Alonso.

De keuze blijkt de juiste te zijn als Ocon goede tijden noteert in de verschillende sectoren. Maar komt Alonso nog op tijd over de streep om een ronde af te maken? Het licht lijkt op rood te staan als hij over start-finish knalt, maar de tijdswaarneming geeft hem het voordeel van de twijfel.

Alonso maakt zijn ronde af en…zet de beste tijd van de sessie neer! P1! Wie had dat gedacht? Helaas betekent het uiteindelijk weinig voor de Spanjaard, want voor Q2 worden zoals bekend alle tijden weer gereset. De afvallers uit de eerste sessie klinken met uitzondering van pechvogel Ricciardo ondanks de wisselende omstandigheden niet vreemd in de oren: Stroll, Magnussen, Wehrlein en Ericsson vergezellen Daniel vanaf Q2 aan de zijlijn.

Q2:

De regen is nu grotendeels weg, maar het is uiteraard wel nog wat frisjes op de baan. Dat zou in het nadeel van Bottas kunnen zijn, die vanwege zijn gridstraf Q2 door probeert te glibberen met de Softs. Alle andere coureurs opteren voor de Supersofts.

Mercedes hanteerde min of meer dezelfde strategie voor Hamilton in Oostenrijk, alleen ging het in zijn geval om de Supersofts versus de Ultrasofts. De gedachtegang is dat Bottas op deze manier morgen een langere eerste stint kan rijden en zo op strategie wat andere coureurs te grazen kan nemen. Hamilton had er uiteindelijk overigens niet heel veel profijt van, mede omdat het verschil tussen de twee compounds niet groot was op de Red Bull Ring. Het voordeel voor Bottas is echter dat hij misschien voor een een-stopper kan gaan terwijl anderen in Silverstone ook voor een twee-stop-strategie zouden kunnen kiezen. Iets om in de gaten te houden voor morgen dus, zeker omdat Bottas toch meteen een degelijke tijd neerzet.

Ook Hulkenberg schiet uit de startblokken en heeft zelfs even de snelste tijd in handen, vóór de Mercedes-coureurs. De Duitser komt wel vaker goed uit de voeten in dit soort omstandigheden. De baan wordt echter nog steeds alleen maar sneller en sneller. De Ferrari’s lijken op de beste twee posities af te stevenen, maar dan zijn het toch nog de Merc’s die er nog een keer onderdoor kruipen.

Verstappen gaat een tikje low key door naar Q3 op de zesde plaats, achter Hulkenberg. Ook de twee Force-India’s zitten er weer bij. De betere rekenaars weten dat er dan nog twee plaatsen overblijven in de top-10. De ene wordt ingenomen door Grosjean, die eindelijk het vertrouwen in zijn remmen gevonden lijkt te hebben en teamgenoot Magnussen afdroogt.

De laatste plaats in de top-10 is echter specialer, zeker voor onze zuiderburen. Stoffel Vandoorne haalt voor het eerst de top-10 in de kwalificatie én is voor het eerst sneller dan Alonso. Het heeft even geduurd, maar de Belg laat eindelijk zien dat hij ook na dit jaar nog F1 wil rijden. De afvallers van Q2 heten Palmer, Kvyat, Alonso, Sainz en Massa.

Q3:

De twee Mercs en Force India’s zetten als eerste tijden neer en dan zien we het enorme verschil tussen het beste team van het moment en het vierde-beste team. Een slordige twee seconden scheelt het. Het tekent nog maar eens de Formule 1 anno 2017: we hebben drie goede teams en daarachter de rest.

Maar als we zeggen drie goede teams zijn we in dit geval een tikje optimistisch jegens Red Bull. In zijn eerste run is Max Verstappen namelijk een volle seconde langzamer dan snelste man Hamilton. Ook de Ferrari’s lijken ver buiten bereik, tenzij Max ergens een foutje gemaakt heeft. Kimi Raikkonen, die momenteel de minste van de eerste vier is, staat nog altijd ruim zes tienden van een seconde vóór Max.

Mogelijk interessant feitje: Lewis Hamilton wordt onderzocht voor het blokkeren van Grosjean in diens snelle ronde. Het zal wel niet tot iets leiden hier in Engeland, maar toch. Of LH44 op de hoogte is van een dreigende straf weten we niet, maar hij gaat ontzettend hard over de baan en verscherpt zijn eigen tijd nog eens naar 1:26:600. Kimi zorgt voor een verrassing door de tweede tijd te pakken, voor teamgenoot Vettel. Bottas wordt slechts vierde, voor Max, Hulkenberg, Perez, Ocon, Vandoorne en Grosjean.

UPDATE: Een ietwat kribbige Max praatte na de kwali met de gele microfoon.

De volledige uitslag:

1. Hamilton (wordt onderzocht vanwege akkefietje met Grosjean)

2. Raikkonen

3. Vettel

4. Bottas (start p9)

5. Verstappen

6. Hulkenberg

7. Perez

8. Ocon

9. Vandoorne

10. Grosjean

11. Palmer

12. Kvyat

13. Alonso

14. Sainz

15. Massa

16. Stroll

17. Magnussen

18. Wehrlein

19. Ericsson

20. Ricciardo