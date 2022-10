Nederlanders komen stil te staan door brandstoftekort in Frankrijk

Nederlanders die door Frankrijk reizen hebben last van het brandstoftekort.

Dit keer ligt het niet zo zeer aan de oorlog of Sjeiks die de productie van brandstof naar beneden brengen. Nee, het zijn stakingen bij raffinaderijen. En als jij door Frankrijk moet reizen is het verstandig om hier rekening mee te houden. De brandstof mag er dan wat goedkoper zijn, maar dan moet het er wel zijn. Er is nu al een tekort van 30% bij de tankstations in het land. Hierdoor komen veel mensen stil te staan.

Brandstoftekort Frankrijk

Het ministerie van Energietransitie heeft dit medegedeeld. Afgelopen zaterdag had iets meer dan 20% van de tankstations problemen met de levering. Gisteren om 12.00 uur was het al bijna 30%. Dat loopt dus heel snel op. De verwachting is dat het nog gaat oplopen, omdat de stakingen niet over zijn. Eerder waren er stakingen bij TotalEnergies en Esso-ExxonMobile. In het Noorden van Frankrijk waren er al tientallen meldingen dat mensen niet konden tanken. Maar ook in de rest van het land is steeds minder diesel, lpg en diesel. Misschien toch maar met een elektrische auto naar Frankrijk..

De ANWB adviseert reizigers om hun tank bij de grens helemaal vol te gooien. Wij Nederlanders deden dat toch wel, omdat daar de vaak brandstof goedkoper is. Maar met de oplopende tekorten wordt een dergelijk ritje wel spannender. De ANWB meldt tevens dat verschillende transportbedrijven ook last hebben en stil komen te staan.

Stakingen

De medewerkers van de raffinaderijen zijn gaan staken voor meer loon. De energiebedrijven hebben op dit moment gigantische winsten en het personeel profileert daar onvoldoende van. Althans, dat vinden ze zelf. Er zijn al gesprekken gaande over hoger loon. Echter, dat heeft nog niet een ‘deal’ opgeleverd. Gevolg is nu dat de productie met 60% is gedaald en dat de voorraden rap afnemen. De overheid heeft haar strategische reserves moeten aanspreken om het tekort te bestrijden. Vandaag moeten automobilisten dit merken en de tekorten zouden wat af moeten nemen.

Wees dus gewaarschuwd als je door Frankrijk moet rijden waar een brandstoftekort is en check dus goed het nieuws over waar je (nog) kan tanken. Bijvoorbeeld op de website mon-essence.fr