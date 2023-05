Levensgrote Ferrari Monza SP1 gemaakt van Lego

Hoe vet is dit, een 1:1 Lego schaalmodel van de Ferrari Monza SP1.

Als je deze zomer op vakantie gaat naar Denemarken en van plan bent Legoland te bezoeken val je met de neus in de boter als autoliefhebber. Onlangs onthulde het themapark een Ferrari Monza SP1 gemaakt van honderdduizenden Lego bouwstenen. Het resultaat mag er zijn.

Specs

Een team professionals van Lego hebben 339 dagen aan het project gewerkt. Dat is bijna een jaar! Als je beseft dat je naar een 4,65 meter lange Ferrari kijkt begrijp je misschien waarom. De Monza SP1 is geen kleine auto met zijn dikke V12 onder de motorkap. Dus het 1:1 schaalmodel ook niet. De Lego creatie bestaat uit 383.610 (!) bouwstenen. Wauw.

Video van de bouw

Het ding weegt 1,34 ton. Een vrachtwagen moest er aan te pas komen om de auto te lossen in Legoland Denemarken. In het themapark kun je de showauto nu in levende lijve zien.

Zoals vaker met dit soort Lego auto’s zijn de details indrukwekkend. De wielen, de grote remschijven, het interieur. Van een afstandje is het net of er echt een Ferrari Monza SP1 staat, maar het is dus een auto van Lego.

De Ferrari in het Deense Legoland is geen toeval. Merlin Entertainments, het bedrijf achter het themapark, en Ferrari zijn begin 2023 een samenwerking aangegaan. In Denmarken, maar ook de themaparken in Groot-Brittanië en in de Verenigde Staten hebben speciale Ferrari Build and Race attracties. In het geval van Legoland Billund is er gekozen voor een levensgrote Ferrari Monza SP1.