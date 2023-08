Hot Hatch voor trackdays (15K) – Autoblog Advies

Met een budget van 10 tot 15 mille valt er veel te kiezen, wat is dan de leukste hot hatch voor trackdays?

Soms heb je niet door dat je op goud geld zit. De Alfa Romeo 147 GTA is zo’n auto. Nieuw was dat niet de beste investering die je kon doen, want de eerste jaren schreef hij hard af. Wist de markt veel dat de piek qua hot hatches wel is bereikt. En nee, we weten dat er nog véél dikkere hatchbacks zijn, maar zo speciaal als de Golf 4 R32, Focus RS Mk1 of 147 GTA worden hot hatches niet meer gemaakt.

Hot hatch voor trackdays

Timo kon de auto prima gebruiken voor de leuke ritten en af en toe voor werk, daar hij in de buurt van zijn werk woont (af ondersom natuurlijk, dak kan ook). Hij kreeg een auto van de zaak, mede omdat hij meer door het land zal moeten kachelen voor afspraken. Hij is nog aan het uitvogelen wat dat gaat worden, maar een ding weet hij wel: de 147 GTA gaat eruit. Ondanks dat Timo weet dat hij er spijt van gaat krijgen, is het tijd voor een nieuw baasje na zoveel jaren.

Hij is namelijk besmet met het trackday-virus. Dat deed hij aanvankelijk met zijn GTA (Q2 diff, andere remschijven en blokken met staalomvlochten remschijven) maar het is vrij beperkt wat je kan doen met zo’n neuszware 147. Dus moet er iets anders komen. Relatief licht, lekker hardcore en er moeten veel mogelijkheden zijn om ‘m meer geschikt te maken voor het betere circuit werk

De wensen en eisen voor een hot hatch voor trackdays kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Alfa Romeo 147 GTA met Q2-diff en wat mods Koop / Lease: Koop, natuurlijk. Krijg al een leaseauto Budget: Tussen de 10 en 15 mille Jaarkilometrage: Zal niet meer dan 10.000 per jaar zijn Brandstofvoorkeur Premium super benzine Reden aanschaf auto Kan mijn 147 heel erg goed verkopen, zoek een leuke praktische hot hatch voor trackdays. Mag best extreem. Gezinssamenstelling 1 vrouw, 1 kind, 1 hond en 1 kat. Voorkeursmodellen Oude Swift Cup racer? Zolang het maar een hatchback is met neerklapbare achterbank No-go modellen Zware auto’s, onpraktische auto’s. Saaie auto’s.

Abarth 500 Esseesse (312)

€ 11.250

2011

95.000 km

Wat is het?

Een Fiatje 500! Een superklein autootje met een laag gewicht en potent motortje. De auto kwam als een soort tegenhanger van de Mini Cooper S, maar dan een half maatje kleiner. Als hatchback is het niet de meest praktische auto, maar je kan de bank neerklappen en er kan iemand mee. Die compacte afmetingen maken de auto ook geweldig leuk in het drukke stadsverkeer, want je stuurt ‘m overal tusssendoor. Het handige is dat de auto er jarenlang hetzelfde uitziet, dus je hebt niet ineens een oud model ofzo.

Hoe rijdt het?

De gewone Fiat 500 is al een leuke auto, maar de Abarth doet er een schep bovenop. De Italianen begrijpen precies wat er leuk is, dus is dit ding veel te hard en veel te luid. Dat in combinatie met het gewicht geeft je de sensatie van een snelle auto. Maar ze zijn ook echt heel erg vlot. De standaard 500 heeft al 135 pk en deze Esseesse doet 160 pk.

Kosten Abarth 500

Verbruik: 1 op 13,9

Brandstof: € 135

Gewicht: 905 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 28 p.m.

Verzekering: € 45 p.m.

Kosten per maand: € 208

Onderhoudsprognose:

Het chille van zo’n Abarth 500 is dat het officieel een A-segment auto is. En natuurlijk, in technisch opzicht is het allemaal wat serieuzer, maar kosten voor beurten en slijtageonderdelen vallen reuze mee. Ook de rest van de kosten zijn lekker laag. In technisch opzicht zijn het behoorlijk betrouwbare autootjes. De meeste aandachtspunten betreffen de electronica (verlichting, voeding zekeringkast, verlichting).

Afschrijvingsprognose

Dit zijn heel erg gewilde autootjes. En terecht, vanwege het hoge fungehalte en de lage kosten is het een ideale tweede auto voor erbij. Om aan te schaffen zijn ze niet goedkoop (zeker niet als je kijkt naar de leeftijd en kilometers), maar het is altijd goede handel.

Mini Cooper JCW (R56)

€ 11.800

2011

151.000

Wat is het?

Als je een leuke compacte hot hatch zoekt waar veel modificaties voor te krijgen zijn, dan kom je eigenlijk meteen uit bij een Mini. Er zijn diverse smaakjes, waarvan de JCW de leukste is. Alles is net eventjes wat serieus dan in de reguliere S, dus je hebt een straffer chassis, grotere remmen en sportievere aankleding. Let wel op: net als bij elke BMW kun je de JCW krijgen in veel configuraties en waren er alsnog veel opties. Check dus dat je het exemplaar hebt in de uitvoering zoals jij ‘m wenst.

Hoe rijdt het?

Zullen we de dooddoener eruit gooien? Nou, goed dan. Komt ‘ie: Als een kart! Het leuke van een Mini is dat je precies voelt wat er gebeurt. Misschien nog wel leuker is dat je voelt dat al jouw input direct wordt omgezet in beweging. Van zichzelf is het al een sportief wagentje waarmee enorm hoge bochtsnelheden mogelijk zijn. Met enkele juiste modificaties aan het chassis kun je er nog veel meer uithalen. Het is niet alleen het gebrek aan gewicht, maar ook gewoon goed uit ontwikkeld onderstel.

Kosten Mini Cooper

Verbruik: 1 op 13,23 km

Brandstof: € 151

Gewicht: 1.115 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 44 p.m.

Verzekering: € 55 p.m.

Kosten per maand: € 250

Onderhoudsprognose

Maak je maar geen illusies, dit gaat je geld kosten. Relatief gezien is een Mini extreem prijzig om rijdend te houden. Enkele onderdelen daarbij zijn altijd erg prijzig Rond dit prijsniveau kun je kiezen uit een hele late N14 of een hele vroege N18. De N18 kwam eind 2010 al bij de Mini Cooper S, maar de JCW kreeg ‘m pas een paar jaar later. Er zijn een hele hoop aandachtspunten, maar online vind je ook altijd iemand die het heeft meegemaakt. Het aantal specialisten is namelijk enorm. Deze auto is wereldwijd geliefd en iedereen doet dingen met deze auto.

Afschrijvingsprognose

Betrouwbaarheid is overrated. Dat is wel te zien aan de prijzen voor een Mini. Ondanks de potentiële gevaren zijn er zat mensen die er graag eentje willen. Zeker in vergelijking met andere B-segment auto’s zijn ze alsnog bijzonder prijzig. Ook zijn modificaties op een Mini zoals als op en Mustang: dat hoort gewoon en begrijpt de volgende koper ook. De juiste opties brengen ook nog eens wat extra op.

Renault Mégane Renault Sport 250 Cup

€ 14.500

2012

160.000 km

Wat is het?

De snelste Mégane aller tijden. Totdat er weer een nieuwe Mégane RS aankwam. De Renault Mégane R.S. is de auto die levert wat de folders van andere merken beloven. Dit is de versie van de derde generatie. Die kun je vrij eenvoudig herkennen aan het feit dat ‘ie geen rare bips heeft, maar juist een coupé-esque driedeurs body. Aanvankelijk was er alleen een normale R.S., later kwam het Cup-pakket beschikbaar. Dikkere versies als de Trophy volgden later, maar zijn aanzienlijk prijziger.

Hoe rijdt het?

De meest serieuze in zijn klasse is deze Mégane RS en dat komt niet eens zozeer door de motor. Er zit een 2.0 turbomotor die 250 pk levert, een gezond aantal. De beleving wordt echter niet gedomineerd door de motor. Dat komt vooral omdat het chassis zo enorm goed is. De Mégane RS is stijf, strak en bijzonder goed te besturen. Dit zijn echt rijdersauto’s waarmee je eigenlijk al zo het circuit op kan. De remmen zijn bovengemiddeld goed, zeker als je de schijven en blokjes iets opwaardeert. Voor het normale werk overdag doet ‘ie het prima.

Kosten Renault Mégane

Verbruik: 1 op 9,78

Brandstof: € 204

Gewicht: 1.362 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69 p.m.

Verzekering: € 60

Kosten per maand: € 333

Onderhoudsprognose

Dit zijn taaie auto’s. Vergeet niet dat de R.S.-modellen iets beter behandeld werden dan de 1.5 dieseltjes… Sterker nog, in de periode waren de degelijke geachte Duitsers minder sterk. Een Golf VI GTI of deze Mégane? Dan is de Renault dus gewoon een betrouwbaardere keuze. Je merkt wel dat de Mégane iets minder doorwrocht is als de Golf, met name qua afwerking. En er zijn wel degelijk dingen die kapot kunnen gaan, gelukkig is het meeste redelijk goed te doen qua kosten.

Afschrijvingsprognose

Wederom, als je gaat modificeren is dat van invloed op de restwaarde. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Je moet dan alleen wel mazzel hebben dat die persoon dezelfde modificaties wil hebben die jij ook hebt gekozen. En niemand heeft wat tegen een originele auto, op @martijngizmo na, natuurlijk.

YOLO: koop onze BMW 130i (E87)!

€ 11.950

2006

239.000 km

Wat is het?

Toen we bezig waren met dit advies zaten we eventjes achter onze oren te krabben: hebben we niet een auto die enorm goed aan de vraag voldoet? Eh, ja!!! De BMW 130i! Nu kun je sowieso een BMW 130i overwegen, het zijn leuke compacte auto’s met een bijzondere motor. Het grootste nadeel daarvan is het matige onderstel en het gebrek aan een sperdifferentieel. Dat is met deze schitterende 130i rechtgezet!

Hoe rijdt het?

Geweldig! Mocht je een auto met veel kilometers hebben, vervang dan eens de veren en dempers voor de grap. Je zult versteld staan van hoe fris de auto dan ineens aanvoelt. Dat heb je met deze auto, in het kwadraat. Want ook de banden zijn nieuw. En de velgen ook. En het is niet zomaar een verlagingssetje, maar een hoogwaardige instelbare schroefset. De motor is nog helemaal origineel, zoals het een trackdayauto betaamt. Het sperdifferentieel is van OS Giken en is eveneens erg bijzonder! Als je veel trackdays gaat doen, dan kom je erachter dat die upgrades enorm veel verschil maken.

Kosten BMW 1 Serie

Verbruik: 1 op 9,23

Brandstof: € 216

Gewicht: 1.350 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60 p.m.

Verzekering: € 70 p.m.

Kosten per maand: € 346

Afschrijvingsprognose

Dit is een legendarische auto, uiteraard. De BMW 130i van Autoblog heeft de ziel van velen beroerd. BMW’s houden over het algemeen hun waarde goed vast, zeker als de goede hardware erop zit. Dat is in dit geval ook zo. Je kan de auto altijd nog ont-modden en de onderdelen los verkopen. Zonder gekheid, deze auto’s zullen niet snel meer onder de 7.700 euro komen.

Onderhoudsprognose

Goed nieuws: bij deze auto weet je dat het meeste onderhoud al is gedaan. Veel onderdelen van de 130i zijn van de 1 Serie (E87) of de 3 Serie (E90) en je kan echt enorm veel uitwisselen. Het is een motortype waarbij erg weinig misgaat. Dus wat dat betreft zit je redelijk safe.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!