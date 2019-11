Frans Verstappen, de opa van Max, overleden

De man die ons Jos Verstappen en dus indirect Max Verstappen bracht, is vandaag overleden.

De GP van Braziliƫ was een race die bij de familie Verstappen uiteraard in het plakboek terecht komt. Na een feilloze overwinning van Max is het tijd voor feest in de racefamilie. Tenminste, dat hoop je. Helaas was dat niet het geval. Vandaag werd namelijk bekend dat Frans Verstappen is overleden in een hospice. De opa van Max Verstappen en de vader van Jos Verstappen heeft de strijd tegen kanker verloren. De ziekte werd in 2017 bij de toen 70-jarige geconstateerd.

Frans kwam recent in het nieuws vanwege vermeende mishandeling door zoon Jos. Dat bleek minder heftig te zijn dan het leek en de bijbehorende aanklachten werden ingetrokken. Maar Frans was natuurlijk ook apetrots op zijn zoon- en kleinzoon. Ook hij genoot met volle teugen van de eerste overwinning van Max in Spanje in 2016. Dat zijn natuurlijk de momenten die ertoe doen.

Zoals gezegd heeft opa Verstappen twee jaar geleefd met kanker. De ziekte mag Verstappen Senior Senior als slachtoffer rekenen. Frans Verstappen werd 72 jaar oud.