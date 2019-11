Renault gebruikt oude gordels in de Zoe

Levensgevaarlijk?

Of valt het mee? We kunnen je geruststellen: het gaat om gerecyclede gordels die verwerkt zijn in de stof van het interieur. Naast oude gordels zijn hier ook plastic flesjes en textielresten in verwerkt.

Renault heeft deze ingrediĆ«nten niet gekozen vanwege de mooie structuur of de lekkere geur, maar – je raad het al – omdat dit beter is voor het milieu. De Franse autofabrikant heeft hiervoor de handen ineengeslagen met Filatures du Parc en Adient Fabrics. Dit zijn respectievelijk een spinnerij en een autostoelenproducent. Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken en kwamen zo tot een stof van gerecyclede materialen om de ZOE mee te bekleden.

Het nieuwe productieproces schijnt zijn vruchten af te werpen, want de CO2-uitstoot wordt met 60% verminderd, aldus Renault. Ze plaatsen de stof niet alleen op de zetels, maar gebruiken het ook maar meteen op het dashboard, rondom de versnellingspook en in de deuren. Lekker goedkoop en dan kun je er nog een mooi verhaaltje bij vertellen ook.

Een zegsman van Adient Fabrics, die zich al decennialang bezighouden met autostoelen, twijfelt er niet aan dat gerecylced textiel de toekomst is. Ze zitten daarnaast te broeden op nog meer innovatieve bekledingen. In de categorie bijzondere bekledingen kenden we al slangenleer en walvispenisleer , maar we kunnen binnenkort dus nog wel meer bijzondere materialen onder onze achterwerken verwachten.