Dit zijn 11 heerlijk foute Calibra’s op een rij

Het geld kan het probleem niet zijn, voor een appel en een ei red je ze van de sloop.

Nog niet zo lang geleden was de Opel Calibra het onderwerp van de wekelijkse Special op Autoblog. De Calibra was in korte tijd een enorm succes, maar zakte al snel af naar ‘bedenkelijk’ niveau. Net als de Manta werd de Calibra al snel fout.

De auto was verrassend betaalbaar, zowel in aanschaf als in onderhoud. Logisch dus dat de Opel Calibra terecht kwam in handen van de tuningsindustrie. Destijds waren het ware gedrochten, maar tegenwoordig is het net zoiets als 2 Unlimited of 2 Brothers On The 4Th Floor: bijzonder fout, maar tegelijkertijd maakt een zweem van melancholie zich meester.

Dat melancholische gevoel heb je ook bij het aanschouwen van de DTM Calibra’s. In principe waren deze net zo fout: breed, veel spoilers en dikke uitlaten. Maar de Calibra was actief in de DTM toen de klasse op zijn toppunt was qua techniek, maar als klasse te duur werd. De Calibra heeft het van dichtbij meegemaakt.

Daarom voor het wekelijkse lijstje op de maandagavond, de 11 meest gedenkwaardige Calibra’s. Alle reguliere varianten en de Calibra Cabrio zijn al behandeld in de special. Voor nu richten we ons op de modellen die nog een beetje aandacht behoeven:

Zender Opel Calibra

Ondanks dat de Opel Calibra er fraai uitzag, kon het wel iets minder anoniem. Veel tuners gingen daar meteen overheen. Tsja, als je een spoiler maakt, doe dan meteen een joekel. Bij Zender was men heel behoudend. De Calibra kreeg een andere bumperspoiler, skirts, achterspoiler en heerlijk foute jaren ’90 lichtmetalen velgen. Een van de weinige kits waarbij de sluiting en afwerking redelijk voor elkaar zijn.

Irmscher Opel Calibra Turbo 4×4

Er bestaat niet zo iets als een trage Calibra. Zelfs de 115 pk sterke 2.0 achtklepper liep meer dan 200 km/u op de Autobahn. De snelste Calibra was de Turbo 4×4. Die auto had enkele problemen: Het zag eruit en reed als een reguliere Calibra en ondanks dat ‘ie erg snel was, kon je net geen Porsches pesten op de linkerbaan. De Irmscher Calibra Turbo maakte dat goed. De turbomotor was goed te kietelen voor meer vermogen en koppel en dankzij de vierwielaandrijving kon de auto het ook daadwerkelijk kwijt. Het resultaat was 231 pk en 310 Nm. Daarmee kon je in 6 tellen naar de 100 km/u snellen en op de snelweg kon je meer dan 250 km/u halen. Ook het uiterlijk pakte Irmscher aan, met een bodykit die we als ‘subtiel’ willen omschrijven. Niet omdat de bodykit dat was, maar om wat je nog te zien gaat krijgen in dit lijstje.

Rieger Opel Calibra

Ja, we komen nu bij het echt foute spul. Rieger is bekend vanwege hun enorme tuningcatalogus. In de jaren ’90 was je bordeel niet compleet als je niet een paar jaargangen van Rieger op het toilet klaar had liggen. Het bedrijf is groot geworden met veel lusthof onderdelen, maar ook voor velgen, verlagingssets en chiptuning kon je er terecht. Naast de BMW E36 en Volkswagen Corrado was de Calibra een van de best vertegenwoordigde auto’s in de gids.

Rieger Opel Calibra Catano

Je hebt fout en je hebt heel fout. Dit is 2 Unlimited die ‘Waarheen leidt de weg?’ van Mieke Telkamp zingt. Bizar fout, maar je bent stiekem wel benieuwd naar wat het resultaat is geworden. Zo fout en zo slecht dat het weer goed moet zijn. De Catano was een bizarre uitvoering voor Testarossa-fetisjsten met serieuze budgettering issues. Het was in feite een enorme widebody met Louvres in de deuren. Jazeker, deze auto had de kenmerken van een Ferrari 348 en Testarossa. Van een afstandje zag het er al merkwaardig uit, maar van dichtbij al helemaal. De afwerking en pasvorm was op de centimeter nauwkeurig, zeg maar. Alle wijzigingen waren puur cosmetisch, de Catano liep geen streep harder.

Rieger Opel Calibra Catano Cabrio

Onder het motto: kan het nog fouter was er deze, de Calibra Catano Cabriolet. Deze had als bijkomend nadeel dat mensen je konden zien en je met een meewarige blik konden aankijken, al schuddend met het hoofd. Stiekem zijn er nog best wat Calibra’s gebouwd. De echte prototypes zijn van Valmet, maar natuurlijk waren er voldoende thuissleutelaars die met een cirkelzaag en secondelijn veel voor elkaar konden krijgen.

Piecha Calibra Roadster & Targa

Tegenwoordig kennen we Piecha van voornamelijk dikke AMG’s met nog meer vermogen en dikke velgen. Logisch, want bij middenklasse auto’s is er domweg minder geld te verdienen. Maar je moet ergens beginnen en Piecha deed dat met Manta’s en later ook met de Piecha Calibra Roadster en Targa. Er werd nog serieus werk in gestoken. De Roadster was een soort Speedster achtige auto, met een enorm lang ‘achterdek’. Daarnaast was er een Piecha Calibra Targa. Deze conversie was minder extreem, maar zag je gereld op diverse Opel- en tuning events. Het dak was uitneembaar, zonder dat je extreem veel stijfheid verloor.

Opel Calibra DTM

Om het DTM te vieren waren er drie DTM speciaaltjes. De eerste was de Calibra DTM Edition. Deze is van 1995 tot 1996 geleverd. Er zijn er in die tijd 2.170 stuks van gebouwd en verkocht. Alle DTM modellen waren qua hardware behoorlijk gelijk aan de normale Calibra’s, maar je kreeg dikke BBS velgen, vloermatten met DTM-logo en een sportonderstel, onder andere. Een DTM Edition zegt overigens niets over de motor, zowel de instap 2.0 als de Turbo kan de basis zijn.

Calibra Keke Rosberg Edition

Net als zijn zoon is Keke Rosberg één keer wereldkampioen geworden. Dat werd hij in 1982. Dat deed hij met slechts één raceoverwinning, de Grand Prix van Zwitserland. In de jaren ’90 reed de Fin in het DTM, eerst voor Mercedes, daarna voor Opel. In de Calibra DTM heeft Rosberg Senior drie seizoenen gereden met gemengd resultaat. Maar dat maakte niet uit, de besnorde man was namelijk een publiekstrekker. Je leven was dan ook niet compleet zonder de Calibra Keke Rosberg Edition met witte BBS RX-velgen. Je kon de Keke Rosberg Edition krijgen met alle motoren. Er zijn er 1.000 van gemaakt.

Calibra Cliff Motorsport Edition

Hoe meer speciaaltjes, hoe beter, moet men gedacht hebben. De Cliff Motorsport Edition is voor mensen die de witte velgen van de Keke Rosberg niet zo fraai vonden. De Cliff Motorsport kwam in 1996 en was ook een hoedtik naar de DTM-auto’s, wat je kon zien aan de vele badges in de auto. Een verschil met de andere speciale modellen is dat de Cligff Motorsport Edition alleen leverbaar was met de 136 pk sterke 2.0 zestienklepper of de 2.5 V6 met 170 pk. Net als bij de Keke Rosberg Edition zijn er 1.000 van gebouwd.

Opel Calibra DTM

Dan nu de grote jongens. De Opel Calibra was behoorlijk succesvol in het DTM-kampioenschap. De raceklasse nam in de jaren ’90 behoorlijk exotische vormen aan. De toegepaste techniek werd hoogwaardiger en spectaculairder. In 1993 verscheen Opel aan de start met de Calibra V6 4×4. Ondanks dat hier geen straatvariant van was. De basis van de V6 was hetzelfde blok, maar dan natuurlijk zwaar aangepast. De hoogtoerige V6 was goed voor dik 420 pk en klonk bizar fraai.

Opel Calibra ITC

De Opel V6 werd gehanteerd tot 1995, toen leverde het blok zo’n 480 pk. Dankzij reglementswijzigingen moest het blok van Opel vervangen worden. Helaas was er geen motor die direct geschikt was. Daarom werd gekeken welke motoren binnen de GM-groep passend zouden zijn. Men kwam uit op de V6 uit de Isuzu Amigo, die bij ons in Nederland een tijdje als Isuzu Trooper is geleverd (en gelijk is aan de Opel Monterey). Ondanks de GM-link met Isuzu, was de motor afkomstig van Honda. Dat was ook wel te merken aan het aantal toeren dat de auto aankon, zo’n 15.000 namelijk. VTEC die bij je Calibra inkickt. Het legde Opel geen windeieren, want in dat seizoen werd het ITC-kampioenschap gewonnen door Opel.

Bonus: Opel Calibra Group A 4×4

Vierwielaandrijving, relatief compacte buitenmaten, turbo: dat klinkt als een ideale rallyauto. Halverwege de jaren ’90 werden er geregeld rally’s verreden met een Opel Calibra. De auto kende een paar beperkte successen. Het was niet echt een populaire keuze, wat ook kwam doorheen enorme aanbod aan rallyauto’s die bijna als dusdanig ontworpen waren, zoals de Mitsubishi Lancer Evolution, Ford Escort RS Cosworth en de Toyota Celica GT-Four.

