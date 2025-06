Franse overheid gaat Tesla keihard aanpakken

Tesla is klanten op meerdere vlakken aan het misleiden, en wordt daarom aangepakt.

Het is zover: Tesla’s zijn volledig zelfrijdend. Mits je in een specifiek gedeelte van Austin, Texas bent. Daarbuiten moet je nog steeds zelf achter het stuur zitten en uit je doppen kijken. Toch gebruikt Tesla al jaren doodleuk de term ‘Full-Self Driving’.

Inmiddels weten de meeste mensen wel dat je dit met een eetlepel zout moet nemen, maar… dat neemt niet weg dat het misleidend is. De Franse overheid heeft nu ook die conclusie getrokken en gaat Tesla daarom aanpakken. Daar zijn we wel vrij laat mee: in Duitsland werd Tesla in 2020 al een keer schuldig bevonden aan misleiding.

Het probleem is dus dat Full-Self Driving niet echt autonoom is, maar dat is niet het enige issue. Klanten betalen €7.500 voor een Full-Self Driving, terwijl dit helemaal nog niet werkt in Europa. Het enige verschil tussen Enhanced Autopilot is verkeerslicht- en stopbordherkenning. Verder betaal je puur voor de belofte van autonoom rijden. Dat staat weliswaar aangegeven, maar het is niet duidelijk wat je voor je geld krijgt en wanneer.

Volgens de Fransen misleid Tesla klanten niet alleen met FSD, maar is er ook van alles mis met het aankoopproces. Zo staat er in de verkoopcontracten niet waar en wanneer de auto geleverd wordt en wordt geld niet binnen de deadline teruggestort bij annulering.

Frankrijk heeft Tesla nu gesommeerd om deze problemen binnen 4 maanden op te lossen. Als ze dat niet doen krijgen ze een boete van €50.000 per dag. Dat is natuurlijk een lachertje voor een bedrijf als Tesla, maar vooruit. Het is in ieder geval goed dat wanpraktijken worden aangepakt.

Via: Electrek