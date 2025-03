Tesla wordt keihard geweigerd door internationale autobeurs

Tesla is niet meer welkom op een grote beurs.

Het spijt ons zeer, maar we moeten jullie wederom lastig vallen met een negatief bericht over Tesla. Er is op dit moment nu eenmaal veel negatief Tesla-nieuws. Kunnen wij ook niets aan doen, daarvoor moet je bij Elon Musk zijn.

Wat is er nu weer aan de hand…? Nou, Tesla is niet meer welkom op een internationale autobeurs. Ze zouden aanwezig zijn op de Vancouver International Auto Show, die vandaag van start gaat, maar dat feest gaat nu niet meer door.

Is dit een protestactie van Canada, zoals ze ook Tesla’s uitsluiten van subsidies? Niet expliciet, het zou vooral gaan om de veiligheid. Gezien de vele acties tegen Tesla is de organisatie bang dat er ook vandalen naar de Tesla-stand komen. Dat is niet zo’n gekke gedachte, want beurzen worden vaak aangegrepen voor protestacties.

De organisatie heeft Tesla vriendelijk verzocht om zich vrijwillig terug te trekken, maar kennelijk is dat verzoek niet ingewilligd. De Canadezen hebben nu besloten om Tesla gewoon te weigeren. “Dankzij dit besluit kunnen alle deelnemers zich volledig concentreren op het genieten van de vele positieve aspecten van het evenement,” aldus de directeur.

Het is wel een bijzondere manier om met een standhouder om te gaan. De boosdoeners zijn in dit geval toch echt de vandalen en niet Tesla zelf. Maar goed, de Canadezen zijn op dit moment niet zo’n fan van Trump en Musk. En daar hebben ze goede redenen voor.

Foto: Tesla-stand op de IAA in München