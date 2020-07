Duitse rechter: Tesla-reclame is misleidend

Een Autopilot is namelijk helemaal geen Autopilot.

Ieder weldenkend mens weet dat je voor de meest betrouwbare informatie niet bij reclame moet zijn. Het hoort erbij. Dat betekent niet dat er geen grenzen zijn aan reclame. Als een bedrijf te ver gaat is er sprake van misleiding. De Duitse rechter heeft geoordeeld dat Tesla hier schuldig aan is.

De kwestie draait om de Autopilot-functie. De benaming en de communicatie eromheen suggereert dat je de besturing volledig aan de auto kunt overlaten. In de praktijk is dat natuurlijk niet hoe Tesla’s Autopilot werkt. De Autopilot functioneert op niveau 2 van autonoom rijden, terwijl volledig autonoom rijden niveau 5 is.

Tesla zou in hun uitingen op de website – aan echte reclame doen ze niet – de indruk kunnen wekken dat de auto volledig zelfstandig kan rijden. Op zowel de Duitse website als de Nederlandse website staan namelijk teksten als: “volledig zelfstandige besturing” en “binnenkort beschikbaar: automatisch rijden binnen de bebouwde kom.”

De Duitse Wettbewerbzcentrale heeft daarom Tesla aangeklaagd wegens misleidende reclame. De rechtbank van München heeft de vereniging in het gelijk gesteld. De reclame van Tesla wordt inderdaad als misleidend aangemerkt. Los van het feit dat Tesla’s (nog) niet tot volledig autonoom rijden in staat zijn, is dit voorlopig ook nog niet legaal in Europa.

Het is niet de eerste keer dat de Autopilot-functie van Tesla kritiek krijgt. De Duitse minister van transport heeft Tesla al eens vriendelijk verzocht de term niet meer gebruiken. Ook de RDW heeft gezegd dat ze de term misleidend vinden, hoewel ze de naam Autopilot niet willen verbieden.