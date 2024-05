Fraude met rode diesel: dat kan!

Rode diesel komt terug en dat is niet alleen goed nieuws voor de boeren.

We krijgen een nieuw kabinet, waarschijnlijk met een premier die communiceert met de partijleiders in de kamer via briefjes in de krant, maar hij is nieuw en moet nog door het onboardingsproces. Iedereen die links van de VVD bivakkeert spreekt er schande van en zit collectief aan de oxazepam. Maar, wat wil dat nieuwe kabinet nu eigenlijk?

Uiteraard schreven we daar gisteren ook al het één en ander over, maar waar we het nog niet over hebben gehad is de terugkeer van rode diesel. Voor wie niet (meer) bekend is met rode diesel leggen we het graag nog eens uit.

Voordelige diesel

In de basis is rode diesel gewone diesel, maar dan met de rode kleurstof en “Solvent Yellow 124”. Dat laatste is de vloeistof die de rode kleur aan de binnenkant van je brandstoftank verzorgt waardoor je, ook als er weer gewone diesel in je tank zit, nog kan zien dat je illegaal op rode diesel hebt gereden.

Rode diesel is precies dezelfde brandstof als bij de pomp, maar dan met minder of geen accijns. Stukken voordeliger dus. Ooit bedacht voor de mensen die hun huis op diesel moesten verwarmen, maar ook landbouwvoertuigen en andere machines voor op het land mochten er gebruik van maken.

Je kunt je voorstellen dat toen in 2013 de goedkopere rode diesel werd wegbezuinigd de boeren en tuinders niet zo blij waren. Op dat moment moesten de boeren zo’n 17 cent per liter diesel meer betalen. Zo’n John Deere loopt geen 1 op 25 dus dat was een aardige kostenpost.

Rode diesel fraude

Nou kunnen particulieren ook rekenen. Als het verschil maar groot genoeg is tussen diesel aan de pomp en rode diesel aan huis, dan ligt fraude op de loer. Gebruik je de brandstof onrechtmatig dan loop je het risico op een fikse boete. Ergens tussen de 500 en 5.000 euro heb je zo aan je broek hangen.

Gebruik je zakelijk rode diesel terwijl je daar geen recht op hebt, dan schiet dat nog de hoogte in. Beetje afhankelijk van de omvang van je fraude. Want misbruik van rode diesel wordt als fraude gezien. Je hebt immers geen belasting op je diesel betaald, waar dat wel moest.

Dankzij Caroline kunnen boeren weer lekker goedkoop de Lambo aftanken!

De lang gehoopte terugkeer

Sinds de afschaffing in 2013 zijn er eigenlijk al stemmen die voor terugkeer pleiten. Ook Caroline van der Plas van de BBB heeft er sinds ze zelf met een trekker op het Binnenhof arriveerde meermaals via moties in de Tweede Kamer om gevraagd.

Maar kon niet en mag niet, aldus het kabinet. Maar dat kabinet is niet meer en nu zit mevrouw Van der Plas zelf aan de knoppen. Dus nu komt de rode diesel terug. En daar is de BBB maar wat trots op.

Zelf geeft ze aan dat er wellicht 28 cent per liter af kan voor de hardwerkende boeren, tuinders en loonwerkers. Duurt wel nog even, want het staat voor 2027 op de planning.

Wat hebben wij er dan aan?

Nou en? Wij mogen niet op rode diesel rijden. Nee dat klopt. Maar rode diesel is niet iets wat alleen in Nederland bestaat. In Duitsland veroorzaakte het plan om de rode diesel af te schaffen recent nog voor een week van boerenprotesten.

Ook in Groot-Brittannië bestaat rode diesel. En wie nog in een ouderwetse dieselbeuker rijdt (@willeme?) wil ook best graag wat minder centjes betalen voor een liter gasolie!

Gelukkig weten ze in Londen wel hoe ze dat kunnen aanpakken. Je hebt het niet van ons, maar sla maar alvast extra kattenbakvulling in, want dat is het geheim van rode dieselfraude.