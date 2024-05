Den Haag wil autoreclame verbieden

Den Haag wil dat we stoppen met het promoten van producten die bijdragen aan de klimaatcrisis. Weg met de autoreclame!

Volgens velen waait er een gure rechtse wind door ons land. De komende tijd (niemand weet hoe lang) hebben we landelijk een regering die we toch wel zeker rechts van het midden kunnen positioneren. Maar voor wie denkt dat alle linkse hobby’s dan ook meteen weer weg zijn, die heeft het mis.

Er bestaat namelijk ook zoiets als lokale politiek. Ook in Den Haag. Laat daar nou net een wethouder van de Partij voor de Dieren zitten. De beste man heet Robert Barker en hij wil fossiele reclames in de hofstad verbieden.

Drieduizend locaties

Het gaat om drieduizend locaties in de hofstad waaronder 800 bus en tramhaltes en 600 lichtmasten. Op al die plekken wil hij autoreclames verbieden, zowel voor auto’s met een fossiele als hybride aandrijving, maar ook reclame voor vliegvakanties en gascontracten gaat in de ban.

In de krant van wakker Nederland lezen we dat wethouder Barker adverteren voor auto’s die niet volledig elektrisch zijn gelijkstelt met reclame voor tabak en gokken. Roken is slecht voor je longen, fossiele reclame is slecht voor de gezondheid van de aarde.

Verbieden autoreclame waanzin

De wethouder van Den Haag is bloedserieus. In de gemeenteraad is niet iedereen net zo overtuigd als onze dierenliefhebber Robert. De fractie van Richard de Mos, Hart voor Den Haag, noemt het plan waanzin.

Daar waar een groot deel van onze stad in de armoede zit, mensen geen huis kunnen vinden en automobilisten vaststaan in de file, is het college van B en W bezig met kansloze symboolpolitiek. Aldus de altijd gewoon gebleven Richard de Mos in de T.

Je kunt er als college maar druk mee zijn. Uiteindelijk moeten alle advertentieplekken toch gevuld, wellicht een meevaller voor de adverteerders als er minder vraag is naar advertentieplekken, want minder vraag betekent een lagere prijs.